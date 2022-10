Paola Jara casi se queda sin ropa para su presentación. Esto le sucedió

Paola Jara no deja ser un tema de conversación en redes sociales ya sea por su aplaudido talento, sus proyectos musicales o su matrimonio con el también cantante de música popular Jessi Uribe . La intérprete de Mala mujer y Salud por él comenzó a hacer sus sueños realidad en la industria musical desde que grabó su primer disco, a los catorce años, pero fue desde el 2009 que lanzó su primer éxito y encabezó las principales emisoras del país.

La antioqueña de 39 años le contó a sus seis millones de seguidores, el percance que vivió horas antes de un show en una ciudad de Colombia y por el que casi se queda sin ropa para su presentación.

Paola Jara pasó susto de vestuario en un ‘show’

La cantante que contrajo matrimonio con Jessi Uribe el pasado 14 de mayo, reveló que una reconocida aerolínea no envió su maleta en un vuelo en el que llegó a Armenia. Según dijo, no era la primera vez que le sucedía algo similar. “Llegué a Armenia y cómo les parece, como cosa rara me dejó la maleta, ay, Dios mío, que llega a las once de la noche y yo canto a las doce”, afirmó.

Aunque en el video se mostró sería, pero calmada, su texto reveló que atravesó bastante estrés por el incidente. “Me dejaron la maleta con toda la ropa y todo para organizarme, canto a las 12 y que llega a las 11 pm y hoy el show es en Circasia que es a 45 min de Armenia. ¿A qué hora me visto pues y cómo me teletransporto para llegar puntual? La verdad es que le sacan unas rabias a uno”, finalizó, pero minutos después confirmó que su maleta alcanzó a llegar a tiempo y logró cumplirle a sus fanáticos de Circasia.