Paola Turbay: edad, hijos, fotos de joven y más de la actriz de ‘Ana de Nadie’

Paola Turbay es una reconocida actriz, modelo y presentadora de nacionalidad colombo-estadounidense. Comenzó su carrera en la pantalla chica cuando tenía 13 años para una cadena estadounidense.

Además de eso, también se destacó por su participación en el Concurso Nacional de Belleza. En 1991 fue elegida como Señorita Colombia cuando representaba a Bogotá. Al año siguiente, fue a Miss Universo y obtuvo el puesto de Virreina Universal.

Estudió Psicología en la Universidad de Los Andes, pero se ha desempeñado, la mayor parte de su vida, en el mundo del espectáculo. Entre las producciones televisivas de las que ha hecho parte, están: O todos en la cama, Las noches de Luciana, The Closer, True Blood, Mentiras perfectas, The Blacklist 4x16, etc. En cine participó en Perder es cuestión de método, El amor en los tiempos del cólera, Mamá tómate la sopa y Los oriyinales.

¿Por qué Paola Turbay tuvo dudas en estudiar actuación en Estados Unidos?

En diálogo con el programa Buen día Colombia, la actriz reveló que tuvo dudas en estudiar actuación, todo por su padre. “Antes del reinado me ofrecieron ‘Vuelo Secreto’ y ‘Quinta Margarita’. Yo quería irme a Nueva York a estudiar. Pero a mi papá le parecía terrible que yo me volviera actriz. Le parecía que yo iba a estar terminada en una barra bailando porque en esa época ser actriz era diferente, de pronto más pesadito, hay que aceptarlo. Mi papá tenía muchas amigas actrices y no quería que terminara como ellas. Después del Reinado me ofrecieron todos los papeles, pero no fue sino hasta que fui a estudiar a Nueva York en el 2000 que dije ‘ahora si voy a hacer el esfuerzo’ y así comencé”.

¿Cuántos años tiene Paola Turbay?

La actriz nació en Houston, Estados Unidos, el 29 de noviembre de 1970. Hija de Gabriel Julio Turbay Bernal y María Helena Gómez Pardo. Actualmente, la exreina de belleza tiene 52 años. Fue coronada cuando tenía 20.

¿Cuántos hijos tiene Paola Turbay?

Paola Turbay, de ascendencia libanesa y polaca está casada con Alejandro Estrada, con quien tiene dos hijos: Emilio y Sofía.

La mayor tiene 26 años y heredó el talento de su madre pues también se ha desempeñado como actriz. Además, se destaca como generadora de contenido y también decidió incursionar en el mundo de la música como DJ. Por su parte, el menor, ha preferido llevar su vida más distante de la opinión pública.

Paola Turbay es Ana Ocampo en ‘Ana de Nadie’

Actualmente, la actriz hace parte del reparto principal de Ana de nadie, la nueva producción del canal RCN. Su personaje de Ana Ocampo se caracteriza por ser una Arquitecta de profesión que se casó embarazada 25 años atrás con su entonces novio Horacio Valenzuela.