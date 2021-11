Paris Hilton está lista para ser mamá

Cuando Paris Hilton se convenció de haber encontrado al hombre de su vida, Carter Reum, comenzó a planear no solamente su boda, sino también la maternidad. La soliciaté y estrella de reality siguió el consejo de su amiga Kim Kardashian para hacer realidad su sueño de ser mamá, y según contó en el podcast The Trend Reporter, le encantaría formar una familia de cuatro. “Llevamos ya unos días en pleno tratamiento de fecundación in vitro, es la única manera de que pueda tener mellizos si quiero. Me gustaría tener un niño y una niña”.

Ahora, que es oficialmente la esposa de Carter Reum, se supo que el empresario ya es padre de una niña que tiene 9 años, y con quien, según el portavoz de Reum, tiene una relación ´no tradicional´. Se sabe que la pequeña es hija de Laura Bellizzi, conocida por su participación en el reality Secretos de Aspen, y por haber tenido un corto romance con el actor Mel Gibson. Se dice que el esposo de Paris responde económicamente por la pequeña, y que su cónyuge nunca desconoció su existencia, según se lo informó la misma persona al portal Page Six. " Desde el principio de la relación de Paris y Carter, él fue sincero con ella sobre el asunto. Están deseando formar su propia familia juntos en el futuro”.

La cuarta, la vencida

Paris y Carter iniciaron su historia de amor en noviembre de 2019, aunque se conocían desde hace 15 años. “Desde el momento en que nos miramos a los ojos, supe que había algo especial en ti. Siempre estaré tan agradecida de haber ido a los Hamptons para el día de Acción de Gracias. Sé que todo esto ha pasado por una razón. Amo todo de ti, y todo lo que has hecho por mí”, escribió en su Instagram. Después de tres compromisos matrimoniales, con Jason Shaw en el 2002, Paris Latsis en 2005 y Chris Zylka en 2018, la rebelde heredera de los Hilton volvió a aceptar, esta vez a Carter Raum, es una isla privada, durante la celebración de su cumpleaños número 40. Se convirtió en su esposa, el 11 de noviembre, en Los Ángeles, en la mansión que perteneció a Barron Hilton, su abuelo.