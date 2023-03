¿Paulina Rubio mantiene a sus ex? Se conoció cuánto les paga a cada uno

Paulina Susana Rubio Dosamantes, de 51 años, ha causado impacto desde su primera aparición ante el público, en 1980, como integrante del grupo Timbiriche, y cautivó al público, primeto de su país, y después de Hispanoamérica. Con más de cuarenta años en la industria, ‘La chica dorada’ le hace honor a su famoso nombre.

A finales del año pasado, Paulina Rubio fue tendencia por ser captada, supuestamente, haciendo sus necesidades en una playa y “limpiarse con unas rocas”, situación que según ella fue tergiversada y de la cual se refirió meses después. Ahora vuelve a ser noticias por sus comentarios sobre su pasado y vida amorosa, en una reciente entrevista la mexicana aseguró que no ha tenido suerte al elegir a sus parejas sentimentales.

La cantante mexicana Paulina Rubio reapareció tras protagonizar, aparentemente, un momento íntimo en una playa que la convirtió en tendencia. Foto: Instagram

¿Quiénes son las exparejas de Paulina Rubio?

Una de sus relaciones más sonadas fue con Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como ‘Colate’. Su relación inició en Ibiza en el 2005 y no tardaron en darse el ‘Sí' el 30 de abril del 2007 en una lujosa ceremonia que se llevó a cabo en el parque temático ecológico Xcaret, de la Riviera Maya en Cancún. En mayo del 2010, la intérprete de Ni una sola palabra, El último adiós y Yo no soy esa mujer anunció que esperaba su primer hijo con su esposo. Andrea Nicolás Vallejo Rubio nació el 14 de noviembre de 2010 en la ciudad de Miami. Su amor no resultó como esperaban y en su quinto aniversario de matrimonio decidieron terminarlo.

En el mismo año de su separación, Paulina conoció a Gerardo Bazúa un concursante del programa La Voz donde ella era jurado. El 5 de marzo de 2016 nació su hijo, segundo de la cantante, a quien nombraron Eros. Dos años después, en septiembre del 2018, anunciaron su ruptura. La recientes declaraciones de ‘La Chica Dorada’ revelarían que su relación con sus ex no terminó del todo mal, pues ellos recibirían una mensualidad para su propia manutención.

¿Paulina Rubio mantiene a sus exnovios?

A propósito de su gira de medios donde promociona su nueva canción No es mi culpa, Paulina Rubio fue cuestionada sobre su vida sentimental. La periodista Pati Chapoy fue quien le preguntó por sus exparejas. “Yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también. Es verdad. Tú fíjate ahí en los files (archivos)”, dijo para el programa Ventaneando. “Puedo confirmar que todo lo que dijo Paulina es real”, dijo la abogada Sandra Hoyos, y aseguró que cuando los dos hombres conviven con sus hijos, ella es quien les paga lo que necesiten. “De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia. Esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño, pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para seguir viviendo la vida que nos muestra en medios sociales. A Colate le encanta pedir, pero no cumplir por la parte del pago”, aseguró la bogada de la ex Timbiriche.