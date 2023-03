Pedro Capó habló del accidente que sufrió: “tuve fracturas en el rostro”

Pedro Capó es un cantautor puertorriqueño famoso por canciones como Calma, La fiesta, Buena suerte, La sábana y los pies, entre otras. Recientemente, lanzó un álbum titulado La neta, que está compuesto de diez canciones, entre ellas, Una vez más, con Lali.

En diálogo con Vea, el artista brindó algunos detalles sobre esa nueva producción musical. “Trabajar con Lali fue increíble, desde hace varios años teníamos la ilusión de hacer una canción juntos, habíamos trabajado en el estudio, compartimos escenario junto a Farruko hace unos años, pero solo hasta ahora se nos da con esta canción Una vez más que habla de una relación fallida pero que se mantiene en ese circulo vicioso de no querer soltar”, dijo.

En tu álbum hablas sobre la muerte y la tristeza, ¿por qué?

“Mi intención como artista y creativo es mantenerme lo más legítimo a donde estoy en esos momentos emocionalmente, lo que estoy escuchando, lo que me inquieta, y eso fue lo que salió a la superficie luego de dos años de pandemia, de mucha introspección y de autoexploración. La pandemia me llevó a crear un espacio de estudio en mi casa por el distanciamiento y ese espacio también me apoya a ser vulnerable y a abrir por completo y trabajar en lo que está surgiendo en esos momentos en mi vida. Son los últimos diez años de mi vida contados en diez historias verdaderas que van desde la exploración de la muerte con un punto de vista positivo y la tristeza que son temas por los que atravesamos todos pero que le sacamos el cuerpo, que no los hablamos y sentimos algún tipo de tabú y hasta vergüenza”.

¿Qué le pasó a Pedro Capó?

Hace unas semanas, el artista fue noticia en medios internacionales por, supuestamente, haber recibido una “baleada” en su cuerpo. Sin embargo, en entrevista con la revista, desmintió esa información y aclaró qué fue lo que realmente le sucedió que, por fortuna, no fue nada grave. “Estaba montado en un monopatín eléctrico, ya estoy bien, pero tuve un accidente, unas pequeñas facturas en el rostro, me afectó la mordida un poquito, nada serio gracias a Dios, no hubo sangrado en el cerebro, nada complejo, ni operaciones. Medicamentos y paciencia.

Yo también tengo familia y te podrás imaginar que cuando salió en noticias que había sido un supuesto balazo, mi teléfono se quería volver loco. Gracias a Dios mi mamá sí sabía lo que había sucedido y no se preocupó tanto. Pero nada, dentro de todo, nunca tuve un dolor intolerable, siempre estaba en buena actitud”.