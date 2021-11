Phil Collins, no más días en el ´paraíso´

Phil Collins, el músico y compositor de 70 años, deberá desmentir a su ex, quien afirma que no es amigo de la ducha y del lavado de dientes. Ella esperaría un acuerdo económico.

En diciembre, Phil Collins tendrá que hacer una declaración firmada para demostrar que las acusaciones de su exesposa, Orianne Cevey, son falsas. El compositor inglés tendrá que demostrar que las afirmaciones de la ex traductora suiza no son ciertas, pues ella afirma que no sólo sufrió de abuso durante su matrimonio, sino que Collins no se duchaba, ni se lavaba los dientes desde el 2019 hasta agosto del 2020. Y hay más, pues quien fuera su cónyuge, afirma que Phil abusaba de los medicamentos recetados y del alcohol, y que el panorama a su lado no era alentador: “depresivo, abusivo e incapaz de mantener relaciones sexuales”.

Todas estas declaraciones se dan en medio de una disputa de divorcio bastante polémica. Orianne afirma que hizo un acuerdo verbal con el intérprete de Another Day In Paradise, en el que el baterista se comprometía a darle la mitad de la mansión que tiene en Miami, cuyo costo podría ascender a los 40 millones de euros. La promesa se habría dado en medio de una reconciliación, pues resulta que Collins, que había estado casado con ella desde 1999 hasta 2006, quería volver después de 10 años de ruptura. La suiza ya se había casado de nuevo, con el banquero Charles Fouad Mejjati, al que pidió el divorcio, pero en el proceso perdió 18 millones de euros.

Segundas partes...

Orianne y Phil volvieron a casarse en 2016, pero en 2020 su segundo intento falló. El inglés se dio cuenta que Orianne sostenía, por lo menos desde 2 años atrás, una relación sentimental con un músico, Thomas Bates, que era 30 años menor. La ex de Collins y su nuevo esposo músico se mudaron a la casa que Phil y Cevey tenían en Miami. El inglés solicitó que la desalojaran, pero la mujer pidió para hacerlo, 18 millones de euros, la misma cantidad que ella habría perdido en su divorcio del hombre de finanzas. Collins también se dio cuenta que la mujer también subastó pertenencias suyas de valor incalculable, pero que pidió cifras verdaderamente pequeñas para negociar los tesoros del músico.

Phil Collins, que tiene 70 años, ha estado casado 4 veces: con Andrea Bertorelli, entre 1975 a 1980, madre de sus hijos Joely y Simon, con Jill Tavelman, madre de Lily, entre 1984 y 1996, con Orianne Cevey, madre de Nicholas y Matthew, entre 1999 y 2006, y luego entre 2016 y 2020. En su primer divorcio Phil le pagó a Orianne 36.5 millones de euros.