Pirry terminó con su novia. Así es Carolina Trujillo, de 1.80 de estatura

Pirry suele ser muy reservado con su vida privada, sin embargo, en sus redes sociales a veces comparte algunos de los momentos más especiales que vive, entre ellos, los que están relacionados con su vida sentimental.

Desde hace varios años, el también generador de contenido se veía muy enamorado de Carolina Trujillo, pero hace unas horas, se confirmó que habían terminado, noticia que sorprendió a sus fanáticos, quienes constantemente admiraban su relación.

El programa de entretenimiento La Red, fue el encargado de confirmar esa información a través de una publicación en sus redes sociales. De acuerdo con lo que mencionaron, el amor se transformó. “El periodista y presentador @pirryoficial volvió a la soltería. Su relación con Carolina Trujillo de más de seis años se terminó. Según el periodista, el amor y las cosas se van transformando y por eso decidieron dar un paso al costado y terminar la relación que tuvo su final hace dos meses”, se lee en el post.

En una oportunidad, el periodista reveló que casi siempre ha tenido novias altas y que, aunque él no las busca así, el destino se las envía para recordarle que no es “gran cosa”. “Es una lección de humildad del destino, si de por sí ya soy un poco inseguro, el poder superior dijo ‘mandémosle viejas bien altas para mantenerlo bien humilde para que el man se acuerde que no es gran cosa”, dijo en Lo sé todo.

¿Quién es Carolina Trujillo, la exnovia de Pirry, que mide 1.80?

A través de las redes sociales, Pirry y su exnovia Carolina, presumieron su amor con múltiples fotografías donde aparecían dándose muestras de afecto. Evidentemente, ella es más alta que él, razón por la que tenía que empinarse siempre para darle un beso. “Mi novia mide 1.80, darle un beso a veces es toda una logística”, escribió una vez en sus redes sociales.

Carolina Trujillo se desempeña como Management, no solo de Pirry, sino de otros artistas como Totó la Momposina, Andrés Cabas, entre otros. En su cuenta de Instagram tiene 30 mil seguidores y allí comparte momentos no solo de su vida privada, sino también de su área profesional.

Desde que Carolina y Pirry comenzaron su romance, ella lo ha acompañó a muchos de los viajes que realizó el periodista, donde mostraba varios lugares de Colombia y el mundo.

En sus redes sociales, Carolina ha presumido su escultural cuerpo. Sus fanáticos suelen halagar sus definidas curvas: “bella”, “hermosa”, “escultural y bella”, “qué guapura”, “muy bonita”.

La diferencia de estatura entre Pirry y Carolina fue sido muy comentada por los usuarios de internet, quienes, en su mayoría, admiraban su romance. “Muy lindos los dos”, “hacen una linda pareja”, “se ven divinos”, “para el amor no importa la estatura”.