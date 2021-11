Por esta razón Tom Hanks rechazó la invitación de Jeff Bezos para ir al espacio

Tom Hanks reveló la poderosa razón que lo llevó a decirle no a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que lo invitó a ir al espacio en su cohete.

Viajar al espacio y entrar en la era del denominado turismo espacial se ha vuelto el sueño de muchos terrícolas, sin embargo, en realidad serán pocos los que podrán hacerlo, como ya lo experimentó un selecto grupo. ¿La razón? Es un viaje demasiado costoso que solo pueden pagar los multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates o las estrellas de cine mejor pagas.

Se especuló sobre la invitación que el dueño de Amazon, Jeff Bezos le hizo a Tom Hanks, el actor de Náufrago, Forrest Gump y El código de Da Vinci, por mencionar algunos títulos, sin embargo, hasta ahora no se sabía qué tan cierto era. Ahora en el programa de Jimmy Kimmel, el mismo Hanks se ha encargado de aclarar los rumores. En efecto sí fue invitado para ir en el cohete Blue Origin, por el propio Jeff, y convertirse en uno de los primeros civiles en el espacio, pero él declinó el ofrecimiento.

“Sí, así es. (Podía ir al espacio) siempre que yo lo pagara... ya sabes, cuesta como 28 millones de dólares, me va bien Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones”, dijo Hanks, de 65 años, que posee una fortuna de más de 400 millones de dólares, lo que quiere decir que el pasaje para salir del plantea le hubiera costado el 7% de su fortuna.

“¿Sabes qué?, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿verdad?”, bromeó el actor, mientras hacía movimientos de viaje en su sillón.

Recordemos que el actor William Shatner, quien interpretó al capitán Kirk en Start Trek sí aceptó el cupo en el singular viaje y hoy es la persona de mayor edad en salido de la Tierra. En su caso, el canadiense no pagó nada pues Bezos es un fan del programa que protagonizó Shatner.