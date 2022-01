¡Por fin! Cristina Hurtado reveló el nombre de su hijo recién nacido

El 9 de diciembre del 2021, la presentadora Cristina Hurtado dio a luz a su tercer hijo. Durante todo su embarazo e incluso, una vez nacido el bebé, muchos de sus fanáticos le habían estado preguntando por el nombre del pequeño, sin embargo, ni ella ni su esposo Josse Narváez lo habían revelado.

Fue hasta este fin de semana que la también modelo quiso acabar con la curiosidad de los internautas, y reveló la verdadera razón por la que no habían contado cuál era el nombre del bebé. Finalmente, anunció públicamente cómo se llama su tercer hijo. “Y aquí está el nombre de mi hijo. Mateo, que significa ‘el gran regalo de Dios’. Por esa razón lo elegimos, después de muchas cosas que vivimos, que preguntamos, indagamos, investigamos. Durante todo el embarazo pasaron demasiados nombres por las listas que teníamos”, dijo Cristina Hurtado por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Por qué Cristina Hurtado y Josse Narváez se demoraron tanto en revelar el nombre de su hijo?

“Empezamos a hacer una lista y luego comenzamos a quitar los nombres que menos nos gustaban, hasta que así se fue achicando y achicando hasta que finalmente quedó una lista como de 5 nombres que fueron Cristóbal, Emmanuel, Gael, Theo, Jacobo”, dijo la presentadora, quien además agregó, que le preguntaron a su familia qué nombre les gustaba de esos, pero no lograban decidirse por uno.

Inicialmente, Josse Narváez quería que se llamara Emmanuel, pero Cristina no estaba completamente convencida. De hecho, contó que el día del nacimiento del niño todavía no le tenían nombre. “Luego de 4 o 5 días de nacido de nuestro bebé dijimos ‘no, tenemos que ponerle un nombre rápido’ y yo dije ‘¿qué te parece Mateo?’. A mí ese nombre me gustaba desde hace muchos años, incluso yo quería que mi hijo Daniel se llamara Mateo”. Finalmente, después de pensarlo tanto y de realizar un juego con papelitos, acordaron que ese sería el nombre del bebé, que significa ‘el gran regalo de Dios’. “Nuestro hijo es un gran regalo de Dios. Es mágico, es maravilloso, es magnífico, es increíble, es indescriptible. Estamos muy enamorados de nuestro hijo”.

