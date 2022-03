¿Por qué Carmen Villalobos no usa su anillo de matrimonio? Esta es la razón

La fama de Carmen Villalobos comenzó a crecer a pasos agigantados gracias a su actuación como Catalina Santana en Sin senos no hay paraíso. También hizo parte de otras importantes producciones como La tormenta, Niños ricos, pobres padres, Café, con aroma de mujer, entre otras.

Su relación con el actor Sebastián Caicedo es una de las más sólidas de la farándula nacional. Llevan 13 años juntos y dos de casados. Se conocieron en el 2007, en las grabaciones de la telenovela Nadie es eterno en el mundo. Un año después se fueron a vivir juntos y desde entonces, suelen presumir su romántica historia de amor que es elogiada por muchos.

Carmen Villalobos no usa su anillo de bodas

El matrimonio de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha sido uno de los más comentados a nivel nacional e internacional. Sin embargo, los seguidores de la pareja han notado que la barranquillera no luce su anillo de bodas. Algunos internautas, incluso, han llegado a creer que podrían estar atravesando una crisis. “Yo soy muy desorganizada, muy despistada y me da miedo perderlo, esa es la verdad. Todos los que me han seguido en mi carrera, saben que siempre me quito los anillos”, dijo a través de sus redes sociales ante tantas preguntas de sus fanáticos. Con esas palabras, la actriz le puso punto final a las especulaciones, dejando en claro que está muy bien con su esposo Sebastián Caicedo.

Hace unas semanas se convirtieron en tendencia, pues a los internautas les pareció extraño que no habían vuelto a aparecer juntos en redes sociales. Sin embargo, días después, aclararon que estaban distanciados debido al covid-19.

