¿Por qué Coraima Torres y Nicolás Montero se divorciaron después de 25 años?

Durante 25 años, los actores Nicolás Montero y Coraima Torres conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Se conocieron cuando trabajaron juntos en la serie Sueños y espejos. Años más tarde, volvieron a coincidir en Amor del bueno.

La pareja se casó en 1996, y aunque se veían muy enamorados, en los últimos meses se comenzó en redes sociales que estaban enfrentando una crisis matrimonial. Hace poco, la actriz lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, después de la insistencia por parte de sus seguidores, quienes le preguntaban sobre el asunto. Fruto de su amor, nació Manú Nicolás Montero Torres.

¿Qué pasó entre Coraima Torres y Nicolás Montero?

Hace unos meses, la pareja decidió tomar caminos separados, dejando sorprendidos a sus fanáticos. Aunque no había hablado del tema, este fin de semana abrió su corazón en entrevista con La Red y explicó qué pasó entre ellos. “Ya nos divorciamos, pero eso no quiere decir que yo no tenga relación con él, que no lo siga adorando y que no tengamos una gran amistad”, dijo.

Entre tanto, fue clara en especificar que no hubo alguna razón puntual que hubiera generado el divorcio, aunque dijo que el amor entre ellos había menguado. “Para enamorarse se necesitan dos, y para separarse también. Entonces, no tengo un motivo para decir: ‘Nos divorciamos por esto’, no, simplemente fue una decisión que ya teníamos que tomar a pesar de haber pasado 25 años felices juntos, contentos y unidos. Nicolás es muy importante para mí, y no tengo duda de que yo también lo sea para él, pero ya era el momento”, afirmó.

A diferencia de muchas otras parejas que al separarse no quedan en muy buenas relaciones, Coraima y Nicolás son muy buenos amigos y trabajan juntos por el bienestar de su hijo. En diálogo con el medio de comunicación, la actriz no dudó en llenarlo de elogios. “Nicolás es un bacán, puede hacer feliz a cualquier mujer, él es un premio. La persona que esté con él será feliz. No solo somos amigos, yo le doné un riñón a ese hombre. Estamos muy limpios de sentimientos”, afirmó.

¿Cuántos años tiene Coraima Torres?

La actriz nacida en Venezuela, quien aclaró que después de su separación con Nicolás Montero se encuentra soltera y que, por el momento, no está buscando una relación sentimental, aunque tampoco cierra totalmente esa posibilidad, nació el 6 de junio de 1973 y, actualmente, tiene 49 años.

Por su parte, el ex Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, nació el 10 de febrero de 1966, en la capital del país y tiene 56 años, 7 más que su exesposa Coraima.