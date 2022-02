¿Por qué Dayana Jaimes no publica recuerdos con Martín Elías? Esta es la razón

La repentina muerte de Martín Elías, en abril del 2017, conmocionó al mundo vallenato y, en general, a toda la farándula colombiana. Una de las personas más afectadas fue, por supuesto, su esposa Dayana Jaimes, madre de su segunda hija, Paula Elena.

A través de sus redes sociales, la Comunicadora Social ha expresado su gran tristeza por la partida de su esposo. Han pasado casi 5 años desde aquel fatídico día, y hace poco tiempo, la viuda de Martín Elías confirmó que se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor.

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías le responde a sus seguidores

En su cuenta de Instagram, la también empresaria ha sido cuestionada por sus casi 2 millones de seguidores, sobre su vida sentimental. Recientemente, un usuario le escribió en la dinámica de ‘preguntas y respuestas’: “¿Por qué no montas recuerdos de Martín?”. Para despejar la inquietud, Dayana contestó: “Jamás me incomodaría hablar de Martín y aprovecho para explicar que los recuerdos se llevan en la mente y en el corazón. He aprendido a ser prudente con este tipo de preguntas que todo el tiempo me hacen. En muchas ocasiones me llamaron oportunista por hablar de él, y en otras mala porque no lo hago. El ser humano es tan incomprensible”, escribió de manera contundente en una historia de Instagram que fue inmediatamente replicada por varias cuentas que siguen la vida de los famosos.

Algunos internautas aprovecharon para felicitarla por esa respuesta y para apoyarla con sus decisiones. “La vida continúa, hay cuentas que pagar, una hija que mantener. Además ella tiene derecho a rehacer su vida. Déjenla tranquila”, “totalmente de acuerdo todo recuerdo queda en el corazón”, “excelente respuesta”, “excelente respuesta y ya ella necesita hacer su vida de nuevo”, “sólo el que ha perdido un ser querido y amado sabe lo que se siente tener que hablar o callar sobre esa persona”.