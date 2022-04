¿Por qué Laura Tobón no muestra la cara de su hijo Lucca?

El embarazo de Laura Tobón, así como el nacimiento de su primer hijo, fue uno de los más comentados dentro de la farándula nacional. A través de sus redes sociales, sus seguidores han podido ser testigos de esta nueva experiencia como mamá de la también modelo.

El pequeño ya tiene tres meses de nacido, y aunque Tobón ha publicado varias fotos y videos con el niño, hasta el momento, no le ha dejado ver su rostro. Muchos internautas se han estado preguntando cuál es la verdadera razón, pues están a la expectativa por conocerlo.

Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, la presentadora de La Voz Kids y La Voz Senior se sinceró con sus 3,6 millones de seguidores y respondió sus inquietudes sobre ese tema. Además, reveló detalles de la maternidad. Según contó, la decisión de no mostrar el rostro del pequeño la tomó junto con su esposo Álvaro, mucho antes de que Lucca naciera. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que sus fanáticos conozcan al pequeño más adelante.

“Esta decisión la tomamos con el papá y fue darle unos meses de privacidad a Lucca para que crezca, se desarrolle, pero más adelante van a poder conocer a mi bebé. Por ahora, es un momento de privacidad para él”, dijo Laura en un video que publicó en sus historias.

Recordemos que el año pasado, cuando la presentadora anunció que se convertiría en madre, reveló que fue un milagro, pues debido a los ovarios poliquísticos que sufría no podía quedar embarazada tan fácilmente. “Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi síndrome de ovario poliquístico) la vida nos dio un giro con este momento tan especial ¡Un bebé viene en camino! Para serles muy sincera, no esperaba quedar en embarazo este año pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida y cómo casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hijo o hija”, escribió en sus redes sociales en esa oportunidad.

