¡Por una muela! La Chilindrina reveló que su vida estuvo en riesgo. Esto le pasó

Uno de los personajes más queridos y recordados del Chavo del 8, ha sido, sin duda, el de La Chilindrina, que fue interpretado por la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves.

“Llevo sin trabajar dos meses”: María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, enfrentó delicados problemas de salud. ¿Qué le pasó? Foto: The Grosby Group

Actualmente, la actriz tiene 72 años y después de su participación en la serie infantil, se ha dedicado a seguir trabajando, entre otros proyectos, en sus giras con su icónico personaje. De hecho, hace poco confirmó que hará parte de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños. “¿Por qué creen que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no, será una mentira muy grande”, dijo al diario mexicano El Universal.

¿Qué le pasó a La Chilindrina?

En los últimos días, la actriz que interpretó a la hija de don Ramón, reapareció en los medios de comunicación luego de estar un tiempo alejada por afectaciones de salud. “Me sentí muy mal, no sabía que tenía, una infección generalizada, fui a dar al hospital en Estados Unidos”, dijo en un diálogo con algunos medios de comunicación, entre ellos, Telemundo.

Tras una serie de exámenes, los especialistas detectaron que se trataba de una infección causada por una pieza dental, que afectó el resto de su cuerpo. “Me sacaron radiografías de todos lados y me dijeron que era una muela. Era una infección que yo traía en la muela que se me pasó al estómago, a las piernas, a los riñones, a todos lados”.

Afortunadamente, pudieron darle tratamiento, y luego de algunos meses de ausencia, María Antonieta regresó para continuar con sus proyectos. “Bendito sea Dios me encontraron que tenía. Llevo sin trabajar dos meses. Para que yo haya dejado de trabajar dos meses después de 50 años de La Chilindrina, 40 en el show, en los espectáculos, sí me debo haber sentido muy mal”, puntualizó.

Ante las cámaras de Despierta América, la actriz y cantante reveló: “Me espanté mucho, porque yo nunca había dejado una presentación. Me habían operado de varias cosas, había estado mal de muchas otras, he trabajado en silla de ruedas y nunca había dejado de trabajar”. De igual manera, aprovechó para pedirle al empresario con el que estaba trabajando antes de enfermarse que le diera una espera para poder retomar sus compromisos. “Le dije al empresario: ‘Aguántame hasta que yo pueda, hasta que me sienta bien para poder hablar ante el público, para poder caminar bien’. Todo me daba vuelta y yo decía: ‘Dios mío, ¿a qué hora me voy a caer? Se van a dar cuenta de mi verdadera edad’”.

Por ahora, María Antonieta de las Nieves seguirá guardando reposo y cuidando su salud hasta que se sienta bien y completamente recuperada.

