¿Qué actriz de Hollywood, ganadora del Óscar, cantó canción de Juan Gabriel?

Aprovechando su paso por México, la actriz Lupita Amondi Nyong’o se animó a cantar una canción de Juan Gabriel y se llevó los aplausos de millones de seguidores por su buena pronunciación.

Te puede interesar: ¿Jessi Uribe y Paola Jara están separados? El cantante contesta ante los rumores

La protagonista de Pantera negra saltó a la fama en 2013, gracias a la película 12 años de esclavitud, donde personificó a Patsey. Su interpretación la hizo merecedora del Premio Óscar como Mejor Actriz de Reparto. La artista de 39 años, protagonizó, junto al desaparecido Chadwick Boseman, la película de Marvel en el 2018, y regresa, nuevamente como Nakia con Black Panther: Wakanda Forever.

Lupita Nyong’o demostró su buen español cantando canción de Juan Gabriel

Cada vez son más los fanáticos del cine que se sorprenden al descubrir la ciudad natal de la actriz de Hollywood. La mujer de raíces africanas nació en Ciudad de México, el 1 de marzo de 1983. Vivió sus primeros años en el país Azteca, pues su padre, quien era senador, desarrolló su trabajo en dicho país.

Vea también: Fotos: Así lucía Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, antes de ser famosa

Cuando era una jovencita conoció Kenia y se empapó de su cultura familiar. A los 16 volvió a México y empezó a luchar por su sueño en la actuación. “La gente nos detenía y nos tomaba fotos solo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino. Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la tv, ni en las películas ni en las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura”, contó una vez para la revista Vogue sobre el racismo y discriminación de las que fue víctima en México.

Ahora que regresó a su país natal, la actriz no dudó en enviar un saludo a sus fanáticos mexicanos y lo hizo a través de un video cantando la canción Me gusta estar contigo, de Juan Gabriel. “¡¡México!! ¡Estoy aquí! ¡Una canción para ti!”, escribió.