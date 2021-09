¡Qué dolor! Así quedó cuello de J Balvin tras portar pesadas cadenas en MET Gala.

La noche del pasado 13 de septiembre varios latinos hicieron parte de una de las alfombras más famosas del mundo de la moda, la MET Gala del Metropolitan Museum of Arte de Nueva York. Entre ellos se encontraba el cantante colombiano J Balvin, quien fue uno de los personajes que más llamó la atención por su particular atuendo, un traje negro tipo smoking con toque urbano que incluía cientos de bordados de flores de colores y que fue diseñado por Jeremy Scott para la marca Moschino. El atuendo, que incluía un ski mask o pasamontañas que cubría casi todo el rostro del artista, también llevaba decenas de costosas y pesadas cadenas que el intérprete de In Da Getto porto en su cuello, detalle que, aunque era perfecto para complementar su outfit, al final de la noche se convirtió en un calvario para el paisa, quien al salir del evento benéfico declaró: “Eso de ponerse cadenas, eso se pone una vez al año y se cierra capítulo y pum, en bajita, lock”. Los sacrificios de la moda. Mira el video y la fotografía en el siguiente enlace:

