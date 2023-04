¿Qué le pasó a Peter Manjarrés? Esta es la razón por la que fue a cirugía

En las últimas horas, Peter Manjarrés, conocido como ‘El caballero del vallenato’, preocupó a sus seguidores, luego de viralizarse una imagen publicada por el perfil de Instagram de Blog Vallenato, donde se observa al artista en una silla de ruedas, con pijama, un gorro quirúrgico y catéteres en las manos. Junto a él, aparece su esposa Tata Becerra y dos personas más, que, al parecer, hacen parte del equipo médico de la clínica.

Nos enteremos por qué Peter Manjarrés fue intervenido en una clínica en Barranquilla. ¡Descúbrelo aquí! Foto: Blogvallenato - Blogvallenato

¿De qué operaron a Peter Manjarrés?

En redes sociales se ha especulado que, supuestamente, el intérprete de Obsesión, había sido una intervención en su cabeza, aunque no se conocían más detalles.

En Vea, nos enteramos que, en realidad, se habría tratado de un retoque estético. Al parecer, Manjarrés se realizó un implante de pelo y esa sería la verdadera razón de su paso por la clínica. Afortunadamente, no fue nada de gravedad.

Los internautas no han dudado en comentar: “injerto de pelo para mejorar imagen en 10 días está cantando todo bien”, “el caballero se fue de cabello”, “todo en manos de Dios , buena recuperación Peter”, “gracias a Dios no fue nada grave”, “se está poniendo guapo para sus próximos conciertos”, “que se recupere pronto”, “menos mal, me alcancé a asustar”, “llegué a pensar que era algo grave”.

¿Cuántos años tiene la esposa de Peter Manjarrés?

Peter y Tata llevan siete años de casados. Fruto de su amor tienen dos hijas, Mariana y María del Carmen. El cantante y la empresaria se llevan 15 años de diferencia. El vallenatero tiene 48 años, mientras que la también modelo, tiene 33.

¿Cuántos hijos tiene Peter Manjarrés?

Además de Mariana y María del Carmen, las hijas que tuvo con María Alexandra Becerra, el cantante tiene otra hija, su primogénita.

Antes de casarse con Tata y de su relación con Jessica de la Peña, Peter sostuvo un romance durante dos años con Karina de Guzmán, quien se convirtió en la madre de Valery, su primera hija.

Karina es profesional en Derecho y, actualmente, vive en Cartagena junto a su hija. Tiene 19 mil seguidores en Instagram y allí publica varias fotos y videos junto a la niña, de 16 años. En una oportunidad, Tata Becerra contó que tiene una muy buena relación con Valery. De hecho, en varias oportunidades se han dejado ver juntas compartiendo en reuniones familiares.