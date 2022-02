¿Qué le pasó? J Balvin preocupa a sus seguidores por su estado de salud

La semana pasada, el artista colombiano J Balvin, sorprendió a sus seguidores al revelar que su madre, la señora Alba Mery Balvin, fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa del Covid-19, enfermedad con la que viene luchando desde diciembre del año pasado.

J Balvin, quien también estuvo contagiado de coronavirus días antes de su presentación en la Feria de Cali, ha estado pendiente de su madre visitándola en la clínica. De hecho, en su cuenta de Instagram ha dejado conmovedores mensajes enviándole fuerzas y pidiéndole oración a sus seguidores para que su progenitora se recupere pronto. “Daría todo por la salud de mamá”, “si tenemos a la familia tenemos todo en la vida. ¡Te amo mamá!”, “seguimos pidiendo oraciones”, son algunos de los mensajes que ha escrito el artista paisa.

J Balvin apareció en sus redes sociales en una camilla y con suero, a días de conocerse que su mamá está en UCI por Covid-19. Aquí te contamos qué le sucedió. Foto: Instagram

¿Qué se sabe del estado de salud de la mamá de J Balvin?

Luego de varios días de mucha incertidumbre, el cuerpo médico que atiende a la señora Alba Mery Balvin, dijo en entrevista con Noticias Caracol que ha presentado “en las últimas horas una leve mejoría”. Asimismo, explicaron que está recibiendo los cuidados necesarios y el tratamiento indicado para que pronto pueda ser dada de alta.

Esta es la razón por la que J Balvin apareció con suero y en una camilla

En las últimas horas, el intérprete de In Da Guetto preocupó a sus seguidores al mostrar un video donde aparecía acostado en una camilla y con suero. Enseguida, realizó otra publicación explicando la razón. “Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, puntualizó.

Sus fanáticos le dejaron mensajes de aliento en las diferentes plataformas digitales. “No es fácil tener un ser querido en delicado estado de salud, fuerza para ellos y para aquellos que están dando la batalla”, “es una prueba dura pero confiando en Dios que saldrán victoriosos”, “mucha fuerza y fe”.