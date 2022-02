¿Qué le pidió Vicente Fernández a su nieto Alex antes de morir?

Alex es el hijo mayor de Alejandro Fernández. Es considerado el heredero de la dinastía musical. Foto: Instagram

Vicente Fernández, ´el Charro de Huentitán´, falleció el 12 de diciembre del año pasado, dejando con su partida un vacío inmenso en el mundo musical. El ídolo de México era famoso, además de su impecable trayectoria artística, por el amor a su familia, que a casi dos meses de la partida del intérprete de Mujeres divinas, lucha con su ausencia. Don Vicente se sentía muy orgulloso del talento de sus hijos y de sus nietos, y Alex, el hijo mayor de Alejandro Fernández, nacido de su matrimonio con América Guinart, fue una de sus grandes motivaciones.

Alex Fernández, de 28 años, era muy unido a su abuelo, quien lo respaldo en su lanzamiento musical, hace casi tres años, y junto a él, seleccionó los temas de Sigue la dinastía, su primer álbum. Alex también grabó en el estudio del ´charro´. Precisamente el joven intérprete se refirió al inolvidable ´charro´ en una entrevista que concedió al programa Ventaneando, y reveló el pedido que le hizo.

Las palabras de Vicente a su nieto Alex

" Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia, porque al final de cuentas es lo que más importa y no te das cuenta de que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo”. Don Vicente, que estuvo casado con María del Refugio Abarca, doña Cuquita, durante casi 58 años y que formó un vínculo sólido con sus hijos, nietos, y ahora bisnietos, le recalcó la importancia de equilibrar los aspectos más importantes de su vida. Alex, quien después de 10 años de relación se casó, el año pasado con Alexia Hernández, ha sentido profundamente las palabras de su ´Tata´, como todos los nietos le llamaban cariñosamente. El heredero de la dinastía Fernández se convertirá en padre por primera vez, y su hija, a quien llamarán Mia, nacerá en abril de este año.

¿Cómo está la familia Fernández luego de la muerte de Don Vicente?

Los Fernández siguen luchando cada día con el vació que dejó ´el Charro de Huentitán´, quien falleció en el hospital Country 2000 de Guadalajara. “No nos hacemos todavía a la idea, la verdad es que pareciera que todavía está aquí. No sé cómo explicarlo, pero, a veces, cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar es superraro no ver a mi abuelo”, confesó en la mencionada entrevista.