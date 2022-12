¿Qué pasó con Britney Spears y por qué dicen en redes sociales que murió?

Britney Spears suele ser muy activa en redes sociales. Constantemente, la ‘Princesa del Pop’ publica fotos y videos compartiendo su día a día.

En Twitter se convirtió en tendencia un rumor sobre la supuesta muerte de Britney Spears, despertando la preocupación entre sus fans. Foto: Agencia Bangshowbiz

Hace unos días, cautivó a sus 41,6 millones de seguidores en Instagram con un carrusel de fotos donde aparecía desnuda, generando controversia en las redes; por ese motivo, la artista tuvo que desactivar los comentarios para evitar malas palabras de parte de algunos usuarios y también, para que no le dejaran preguntas incómodas.

¿Qué le pasó a Britney Spears?

Después de haberse liberado de la tutela que permitió a su padre tener completa autonomía sobre ella durante 13 años, Britney comenzó a disfrutar de su libertad: se fue de vacaciones sin permiso, comenzó a publicar contenido en sus redes sociales, pudo usar su propia tarjeta de crédito, e incluso se casó. Sin embargo, desde que comenzó a subir fotos donde aparece sin ningún tipo de prenda para vestir, millones de fanáticos se alarmaron, preguntándose qué le está pasando realmente, teniendo en cuenta que en el 2007 tuvo un desequilibrio emocional y mental.

En las últimas horas, se comenzó a rumorar en redes sociales que, supuestamente, la artista había fallecido. Rápidamente, la noticia comenzó a replicarse en las diferentes redes sociales y plataformas digitales.

En un perfil que crearon específicamente para eso, escribieron el siguiente mensaje: “El lunes (19 de diciembre), aproximadamente a las 11 a.m. nuestra amada cantante falleció. Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor muestra tu simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página”.

¿Murió Britney Spears?

Hasta el momento, se desconoce de dónde salió esa información. Se rumora que, después del pleito legal con su padre, la artista no estaba pasando por un buen momento de salud. Incluso, algunos fanáticos que han asegurado que quien aparece en las últimas publicaciones del Instagram no es ella, sino que podría tratarse de una doble o una imagen creada por computador, sin embargo, es una noticia que no está confirmada por ninguna fuente oficial.

Otro detalle que despertó los rumores de la supuesta muerte de Britney tiene que ver con el hecho de la ausencia total de imágenes captadas por los paparazzis. Un en vivo que realizó su esposo, Sam Asgari, también llamó poderosamente la atención de los fanáticos de la ‘Princesa del pop’. Aunque en el fondo se escuchó la voz de la artista, algunos se dijeron que se escuchaba diferente, haciendo pensar, a más de uno, que, al parecer, estaría ´truqueada´ y no se trataría de ella.

¿Qué cosas no podía hacer Britney Spears?

El 12 de noviembre del año pasado, la intérprete de Toxic regresó a la Corte, donde un juez le puso fin a su controvertida tutela. El pasado 6 de septiembre, James Parnell Spears, padre de Britney, presentó una petición judicial para renunciar a su labor como tutor de la estrella del pop.

Durante el tiempo que estuvo bajo la tutela de su padre, la artista tuvo una serie de restricciones, entre ellas, tuvo que ceder el control completo de su música, sus finanzas e incluso, hasta de su vida privada. Asimismo, no podía casarse, tomar alcohol y mucho menos quedar embarazada, pues fue obligada a portar un DIU como método anticonceptivo. También reveló que se tuvo que someter a más de 840 horas de terapia en contra de su voluntad.