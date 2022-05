¿Qué pasó con el anterior Méndez de ‘Hasta que la plata nos separe’?

Esta noche llega a la pantalla del canal RCN la nueva temporada de Hasta que la plata nos separe, una historia original de Fernando Gaitán, que fue todo un éxito hace más de una década.

Te puede interesar: ‘Hasta que la plata nos separe’: ¿quién es quién en la nueva versión?

En esa oportunidad, la producción los protagonistas fueron Marcela Carvajal, quien interpretó a Alejandra Maldonado, y Víctor Hugo Cabrera, como Rafael Méndez. En la nueva versión, serán Carmen Villalobos y Sebastián Martínez quienes le darán vida a los estelares, que protagonizan un romance poco convencional que nació luego de un accidente de tránsito.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Gregorio Pernía encarnará a Luciano Valenzuela, Juliette Pardau a la recordada ‘Pajarita’, y Katherine Vélez asumirá el papel de ‘la generala’, que fue anteriormente interpretado por su cuñada Marcela Benjumea.

Con motivo del estreno de la telenovela, muchos televidentes se han estado preguntando qué ha pasado con los actores que hicieron parte de la primera temporada. Por ejemplo, luego del éxito de la producción, el actor Víctor Hugo Cabrera no volvió a aparecer en la televisión.

¿Por qué el anterior protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ se alejó de la televisión?

Hace un tiempo, el actor Víctor Hugo Cabrera reveló, en una entrevista con el programa boliviano Shop Nigth, la razón por la cual no volvió a aparecer en la pantalla chica. Según dijo, no le gustó que la mayoría de producciones tuvieran que ver casi siempre con un mismo tema. “A mí me molestaba mucho el tema porque Colombia es mucho más que narcotráfico. Me molestaba que nos vieran a los latinoamericanos de esa manera”, afirmó.

Luego de alejarse de la televisión, el actor se dedicó a ser maestro de ceremonias en diferentes tipos de eventos, una de las labores que ha desarrollado lejos de la pantalla chica. “Como Méndez, desde muy pequeño me he dedicado al rebusque en el buen sentido de la palabra. Es encontrar la vida de una manera decente; trabajando. Entonces tengo experiencia en el turismo, finca raíz, asesoramiento de sitios, en fin, tengo varios oficios”.