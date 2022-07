¿Qué pasó con Florina Lemaitre, ´la Maye´ de Escalona?

Florina disfruta de la compañía de su esposo, de sus nietos y de los viajes. Foto: Cortesía de la actriz

Está alejada de las cámaras desde hace más de cinco años, pero no descarta su regreso. El lanzamiento en Netflix de Escalona trajo a la memoria a Matilde Manjarrés.

Uno de los rostros más dulces de la televisión, sin duda, es el de Florina Lemaitre, actriz que le dio vida a la inolvidable Maye en Escalona, serie que vive un nuevo momento de popularidad. Sin poder verla de nuevo, Florina afirma que disfruta con la reacción del público. Y es que la actriz, luego de un personaje importante en Dr. Mata y varios capítulos como invitada en La ley del corazón, lleva un tiempo sin aparecer en televisión. “Lo extraño, porque me encanta, pero siento que ese mundo ahorita es diferente, que yo ya no estoy. Sí me encantaría ir y compartir, y hacerlo mejor que antes. Quiero mejorar cosas, pero no tengo ningún afán”, comenta. Afirma que quisiera regresar en una producción corta o a un proyecto interesante. “No estoy cerrada a la banda. Pero si es algo demandante de tiempo, lo pensaría”. En este punto destaca que Javier Ramírez Cáceres, su esposo desde hace 16 años, es muy importante en su vida y no quiere estar alejada. “Javier y yo estamos juntos, somos muy mancuernas. Hacemos deporte, visitamos a los nietos, viajamos… tenemos una vida que nos gusta. Nos hacemos falta cuando no estamos cerca”.

FLORINA ES UNA ABUELA CARIÑOSA

Florina estuvo hace poco en España, donde vive su hija mayor Lili. “Fui a conocer a Leonardo, mi nieto y a ver a Alma y Allegra, las gemelas que ya tienen dos años”. Para la actriz, esta visita es un trabajo que disfruta, ya que colabora con el baño, la alimentación y el cuidado de sus tres nietos. Su hija menor, Valentina, reside en Bogotá y se convirtió en madre de Carlina. “Ella quedó embarazada el mismo día que Lili, y los niños nacieron con un día de diferencia, el 18 y el 19 de febrero de este año. Todos son divinos. Ser abuela es lo máximo, estoy llena de nietos y feliz”. Y es que la actriz reconoce que mientras con los hijos hay más responsabilidad, porque hay que pensar en trabajar para sacarlos adelante, además de asumir las cuentas, con los nietos el tema es más relajado y libre. “Con Javier tenemos siete nietos: tres de sus hijos y cuatro de las mías. Siempre hemos dicho que los hijos de él son sus hijos y que mis hijas son mis hijas, pero los nietos son de ambos”.

Pero el amor por sus nietos, que es incondicional, no les impide llevar una vida de pareja independiente. “Cuando nos necesitan, siempre ahí, nunca diremos que no. Nos fascinan los niños, buscamos la manera de estar con ellos, pero tenemos una vida solos”. Destaca que ir a San Joaquín, Santander, es uno de sus planes preferidos. “Es un pueblo donde estamos comprometidos socialmente. Es lo que más nos llena, donde nos divertimos, nos gusta estar y nos han acogido con mucho cariño”. Aunque Florina colabora, su rol principal es apoyar a Javier, el hombre de las ideas, como lo llama, y quien siempre está buscando cómo ayudar al ancianato, a los emprendedores o a apoyar económicamente alguna causa.

VIVE UNA VIDA TRANQUILA

Florina vive en una finca en Guasca, pero dice que siempre tiene la maleta lista, porque viaja mucho con su esposo. “Nuestra casa está en Guasca, el lugar donde tenemos nuestras cosas y los objetos que más nos gustan, pero en Bogotá pasamos varios días de la semana, además vamos con frecuencia a Cartagena y visitamos San Joaquín”.

Aquí encontrarás todas las noticias de farándula de Colombia y el mundo