¿Qué pasó con ‘Ricardo Jorge’, el corresponsal de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014

Cada cuatro años, cuando se realizan los mundiales, determinadas personas, del grupo de los fanáticos, terminan destacándose por diferentes aspectos, algunos por su belleza, otros por sus acciones y algunos más, por su trabajo.

Tal es el caso del recordado ‘Ricardo Jorge’, el corresponsal que ‘cautivó’ a miles de colombianos por su personaje que, en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, protagonizó varios comerciales.

Aunque en su momento fue toda una sensación, a partir del Mundial de Rusia 2018, no volvió a aparecer. Algunos guardaban la ilusión de volverlo a ver en el Mundial de Qatar. Sin embargo, no fue así. Muchos internautas comenzaron a preguntarse las razones de su ausencia.

¿Qué es de la vida de ‘Ricardo Jorge’?

El hombre encargado de darle vida a ‘Ricardo Jorge’ se llama Julián Orrego, En una reciente entrevista con Blu 4.0, habló de su experiencia en los mundiales y, además, reveló sus proyectos actuales.

En la mencionada charla, Orrego expresó su agradecimiento con el cariño que recibió de parte de los fanáticos del fútbol durante tantos años, incluso, aunque yo no volvió a hacer ese tipo de comerciales, lo siguen recordando y dejándole mensajes de apoyo en todos sus proyectos.

Más allá de esos comerciales, Julián Orrego es un músico, amante del rock.”Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (...) Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting, me lo ganó, fuí el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país”, aseguró.

El artista afirmó que rodar esos comerciales llevó tiempo y trabajo, y que, además, ese personaje llegó en el momento indicado en Colombia. “En la campaña de Brasil, le gustó mucho a la gente, pero no le gustó más que la primera, sin duda”.