¿Qué pasó en el encuentro del príncipe Harry y la reina Isabel II?

El príncipe Harry sorprendió con la visita que hizo, junto a su esposa, Meghan Markle, a su abuela, la reina Isabel II. Dice que la hizo reír. Foto: Getty

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle abandonaron el Reino Unido hace dos años. En su declaración de apartarse de la vida de la monarquía inglesa, el hijo menor de Lady Di viajó con su familia a Canadá, pero luego de un tiempo decidió que su hogar estaría en Estados Unidos. Harry y Meghan, junto a su primogénito, Archie, se establecieron en Montecito (California), donde, hace diez meses, nació Lilibeth Diana, su hija menor, cuyo nombre es un homenaje a la reina Isabel II y a la princesa Diana, fallecida en 1997.

Aunque Harry había viajado a Inglaterra en dos ocasiones, para el funeral de su abuelo, el Duque de Edimburgo, y con ocasión del descubrimiento de una estatua de su madre, no se había reunido con su abuela.

El príncipe y su esposa, quien no había vuelto a Inglaterra desde hace dos años, sorprendieron al mundo cuando, antes de viajar a los Países Bajos, con ocasión de los Juegos Invictus, decidieron hacer una escala en Londres para visitar a la monarca.

Harry y la Reina, muy parecidos

En una entrevista concedida a Hoda Kotb, periodista de Today, programa de NBC, Harry habló sobre lo que sintió al compartir con su abuela, con quien él y su esposa se reunieron para tomar el té en el Castillo de Windsor. “Estar con ella fue genial. Fue tan agradable verla, está en buena forma. Siempre ha tenido un gran sentido del humor conmigo. Tenemos una relación realmente especial. Hablamos de cosas de las que ella no puede hablar con nadie más”. El nieto de la Soberana afirmó también que está pendiente de la seguridad de Isabel II, quien está próxima a cumplir 96 años. “Me aseguro de que esté protegida y tenga a las personas adecuadas a su alrededor”.

El hijo menor del príncipe Carlos no tiene claro si estará junto a la familia real durante los actos no oficiales del Jubileo de Platino de la Reina, quien todavía no conoce a Lilibeth Diana. Para Harry, existen inconvenientes que deberían resolverse para garantizar su posible presencia en los eventos. “Hay muchas cosas a tener en cuenta: problemas de seguridad y todo lo demás. Así que estoy tratando de hacer lo posible para que mis hijos la conozcan”.

¿Volverá Harry a Inglaterra?

Aunque se ha rumorado que estos encuentros podían estar allanando el terreno para que el hijo de Lady Di regrese a Inglaterra, él parece estar muy cómodo con su nueva realidad en América. “Nos han recibido con los brazos abiertos y tenemos una gran comunidad en Santa Bárbara. Mi hogar está, por el momento, en Estados Unidos”.

Aquí las noticias de la farándula nacional e internacional