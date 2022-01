¿Qué pensaba Vicente Fernández sobre Luis Miguel?

En 2004, Luis Miguel lanzó su álbum ´México en la piel´y a Vicente Fernández le preguntaron su opinión. Foto: Getty

En 2004 Luis Miguel lanzó México en la piel, y Vicente Fernández dio en esa época algunas declaraciones sobre su debut en la música ranchera. El Charro de Huentitán expresó en ese entonces algunas de sus opiniones respecto al intérprete de Suave, quien luego de la balada y el pop, presentaba a su público un nuevo material discográfico, acompañado de mariachi, en este trabajo discográfico se destacaron Paloma querida, Un mundo raro y Luz de Luna. En aquella ocasión, Luismi fue criticado por su manera de vestir, y Vicente Fernández también expresó su opinión al respecto, no sin antes aclarar que por Luis Miguel sentía un gran aprecio y que, seguramente asesorado por su entorno, había usado en sus presentaciones un traje que no era nuevo y un sombrero de paja. “Así como vistes para cantar pop, yo te hubiera vestido igual de elegante y te hubiera aconsejado. Te hubiera mandado a hacer un traje para que te retrataras y la gente no te criticara”. El intérprete de Volver, volver y El rey, fallecido el 12 de diciembre de 2021, en Guadalajara, se alegró del nuevo paso de la carrera del ídolo, “qué bueno que cantes ranchero, pero el día que yo te pueda servir dime, como siempre me has dicho y con el cariño que siempre me lo has dicho. Bienvenido a la canción ranchera. Al contrario, es lo que hace falta, más cantantes de ranchero”.

No tuvo que ver con la gira

Vicente Fernández aclaró tiempo después que sus palabras fueron tergiversadas. “Yo lo que quise aquella vez decir fue que si tú hubieras tenido un poco más de confianza y me hubieras hablado, yo te visto como un príncipe”, todo a raíz de las declaraciones de Polo Martínez, ex mánager del cantante de éxitos como Un hombre busca a una mujer y La incondicional, que sus palabras eran las que habían malogrado la gira que Luis Miguel y Alejandro Fernández, que se iba a hacer en 2016. La verdad es que dicha gira no pudo realizarse por una equivocación al negociar la parte económica del tour, hecho que llevó a que Alejandro Fernández demandara a Luis Miguel por incumplimiento de contrato. ´El potrillo´ ganó la querella, y ´El Sol´, quien en el momento atravesaba una difícil situación económica, le pagó al hijo mayor de Vicente Fernández y a otros de sus acreedores, con el dinero recaudado en su gira de conciertos en 2018.