¿Qué piensa el ex de ´Yailin, la más viral´de su romance con Anuel?

´Yailin, la más viral´ y Anuel sostienen su romance en medio de la polémica. Desde que están juntos, la cantante y bailarina y el músico han protagonizado noticias que tienen que ver con rumores de matrimonio y embarazo. Los celos no han sido la excepción, y ya son famosas las reacciones de la dominicana con respecto a Karol G, la ex de su prometido.

Ahora quien se pronunció sobre la nueva vida de ´Yailin, la más viral´ fue Samuel Diloné Castillo, conocido en el mundo musical como DJ Sammy, quien vivió una historia de amor con su compatriota antes que ella se enamorara del intérprete de China. El artista, a quien llaman ´el productor más sexi de la música dominicana´, fue invitado por El Gordo y la flaca para hablar de los inicios de su carrera y de sus novedades artísticas, y parece haber superado totalmente a la pareja de Anuel, pues declaró que la relación entre ellos había terminado antes que iniciara la de Anuel, y desde que se separaron no había ninguna comunicación. Respecto a la relación de su ex fue muy claro. “Todo terminó de manera bien, me siento feliz por ella que encontró una pareja que la está apoyando”.

Así fue la historia de amor de ´Yailin, la más viral´ y Dj Sammy

´Yailin, la más viral´ y Sammy confirmaron en agosto del año pasado que eran pareja. En ese momento contaron que llevaban dos meses de relación, y que esta había iniciado por su cercanía profesional. Se conocieron en un estudio de grabación, él le ayudó con uno de sus temas y continuaron manteniendo comunicación por mensajes. “Después de ahí él me llevó a comprar unos zapatos por mi cumpleaños, fuimos a Colombia y la pasamos chiling”, le contó la bailarina a Alofoke Radio Show. Durante el tiempo que fueron novios lanzaron una canción juntos, Mi bebé, en el que comparten escenas muy sensuales, y por supuesto, mucho baile. El video del tema, que está en Youtube, y que según el Dj, es lo único que guarda de ex. Al igual que ´Yailin, la más viral´, el músico ya tiene un nuevo amor desde enero. Se trata de La Ross María, una cantante de música urbana a quien llama ´Mi reina´.