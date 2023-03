¿Qué se hizo Laura Bozzo? Parece de 20 años en esta foto

Laura Bozzo es una de las caras más conocidas de la farándula latinoamericana, gracias a Laura en América, talkshow que mostraba las problemáticas que vivían los invitados al set, que narraban sus historias sobre maltrato a la mujer, niños y adolescentes, alcoholismo, desempleo e infidelidad, entre otras.

A pesar de que el icónico programa ya no se emite en muchos países, la peruana, de 70 años, sigue dando de qué hablar, pues constantemente comparte a través de sus redes sociales algunas fotografías y videos de sus actividades.

El pasado 27 de marzo, Laura, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene ochocientos ochenta mil seguidores, compartió algunas fotografías que generaron bastante suspicacia entre los cibernautas, debido al radical cambio físico que se observa en la presentadora.

“A esta señora el Photoshop la activaoooooo😂”, “Déjenla, todas usamos filtro, nomás falta que digan que jamás han usado🙄”, “Es más que evidente su paso por el quirófano… ojalá no se obsesione con el bisturí”, “Debería ser ilegal esa cantidad de filtro 🤣🤣🤣🤣 me mueroooo 🤣🤣🤣🤣” y “Según ella así amanece todas las mañanas? Nosotros te veíamos como amanecías Laura, no te hagas”, han sido algunos de los comentarios que han circulado en redes sociales por parte de los internautas.

¿Laura en América se operó?

Junto a su posteo, la también abogada escribió: “Iniciando una nueva semana con mucha Fe en mi señor Jesús que me dio una nueva oportunidad ♥️🙏 bendiciones para todos 🙏 por cierto, descubrí una máscara que borra las arrugas, mezclada con hilos tensores, aparte obvio del retoque ya se las voy a compartir es la locura 🥳🥰❤️ya lo saben jamás pierdan la esperanza los milagros existen 🙏”.