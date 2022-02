¡Qué ternura! Carolina Guerra muestra por primera vez a su hijo en redes sociales

El 24 de diciembre del año pasado la actriz y el empresario compartieron en redes sociales una foto de los pies de su bebé reciente nacido, de esa manera, contando a sus seguidores las buenas nuevas.

Un dato curioso que llamó la atención entre los internautas, fue que la también modelo estaba maquillada el día del parto, suceso que generó múltiples comentarios. Ante las críticas, Carolina respondió con un contundente mensaje.

“No, amiguis, no me maquillé para ir al hospital ¡Hasta allá no me llega la vanidad! Estaba en plena sesión fotográfica y me tocó salir corriendo de emergencia al hospital. Mi hijo se adelantó tres semanas ¡Igual el glamour de esa foto no me duró mucho!”, explicó.

La actriz publicó una foto minutos antes de dar a luz a su primogénito, pero fue cuestionada por estar maquillada.

Luego del nacimiento del pequeño, la actriz ha estado muy hermérica con el tema, tanto así, que casi dos meses después de su llegada, no ha publicado ninguna fotografía del bebé. Fue hasta hoy, que su esposo, el empresario David Reuben Jr., compartió una tierna foto de mamá el hijo.

“¡No puedo imaginar lo que podría haber hecho por el universo para recompensarme con esta pequeña pepita y la mamá más hermosa, natural e impresionante del mundo!”

