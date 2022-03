¡Qué ternura! Violeta Bergonzi publica la primera foto de su hija recién nacida

Desde hace unos meses, la presentadora de ‘Buen día Colombia’ sostiene una relación sentimental con el ingeniero civil, Hernando Luque, con quien se comprometió en matrimonio el año pasado. Fruto de su relación nació su hija Alicia, el pasado 26 de febrero, noticia que la pareja dio a conocer por medio de unas tiernas fotografías en Instagram.

“Alicia Luque Bergonzi, 26 de Febrero de 2022. Estamos en la habitación de una clínica y yo siento que está aquí el Universo entero. Se respira el amor más puro y se siente la bendición de Dios en cada respiro de nuestra hija. Aquí les comparto el día más feliz de nuestras vidas”.

Alicia es un milagro

Violeta Bergonzi asegura que su embarazo es un milagro, pues los médicos le habían diagnosticado que por temas de salud le sería difícil concebir y tendría que someterse a tratamientos de fertilidad.

”Me sacaron un tumor del útero y recuerdo que me iban a sacar el ovario derecho. Me habían hablado de cualquier cantidad de tratamientos y yo ya estaba resignada. Cuando llegué con Hernando a donde mi ginecólogo a decirle qué queríamos ser papás, me explicó el tratamiento que debíamos seguir.

“Le conté que yo creía que estaba embarazada y me miró como, ‘ay, sí, tan linda, tan ingenua’, Eso fue un lunes, y el viernes de esa semana asistí sola y pedí una ecografía, porque si me hacía una prueba de embarazo, por mis problemas hormonales, de pronto salía un falso positivo.

“La ecografía mostró que estaba embarazada. Ni siquiera alcancé a iniciar mi tratamiento de fertilidad, ¡Fue un milagro! Tiempo después, en un chequeo médico, conversando con la doctora, me contó que el óvulo que fue fecundado había salido del ovario derecho, que era el que me iban a extraer”, contó la presentadora a Revista Vea.

