¿Qué tiene Britney Spears? Todos se preocupan por su salud

Britney Spears ha tenido varios malestares y perdió peso y pidió que los fotógrafos la dejen en paz. Foto: Getty

Britney Spears preocupó a sus millones de fans, a quienes permanentemente actualiza sobre todo lo que pasa con su vida, cuando anunció que estaba teniendo varios quebrantos de salud, que asoció con los síntomas que experimentó cuando estaba encinta de sus hijos Sean y Jayden. " Creo que tengo un bicho, lo único que se parece a esto son las náuseas de cuando estaba embarazada”.

La princesa del pop, que hace unos días disfrutó de unos días de vacaciones en Hawái, junto a su prometido Sam Asghari, fue muy específica al contar la manera en que ha vivido estos días. “Sudo por primera vez, luego voy al baño y vomito, es absolutamente horrible, pero me quedo en el gimnasio porque no quiero ir a casa y estar enferma en cama”. La intérprete de Toxic ha perdido un par de kilos, algo que para ella es mucho.

La cantante de 40 años, que hace unos meses se liberó de la tutela que su padre, Jamie Spears, ejerció sobre ella durante más de 13 años, también expresó que no ha podido estar tranquila, recuperándose en su hogar, pues los paparazzi la incomodan demasiado, y para ellos también escribió un fuerte mensaje. " Me despierto y mi cuerpo es muy vulnerable, pero los perros de guerra de los medios de comunicación que se esconden fuera de mi habitación me ponen a la defensiva como siempre lo han hecho”. Britney les hizo una recomendación, “si estás fuera de mi habitación tratando de sacarme otra foto barata…¡por favor vete a la …y déjame en paz”.

Otros males

Aunque la tutela terminó, Britney continúa lidiando con situaciones que se relacionan con su familia, pues los abogados de su papá pidieron que todos los registros médicos que estuvieron vinculados con el proceso fueran revelados al público, La jueza Brenda Penny negó la solicitud.