¿Química entre Maluma y JLo?: las románticas escenas en ‘Marry Me’

Desde hace un tiempo, se viene comentando en medios de comunicación y redes sociales sobre la tan esperada cinta cinematográfica Marry Me, protagonizada por Maluma, JLo y Owen Wilson. Debido a la pandemia, la fecha de su estreno había sido aplazada, sin embargo, el público ya podrá disfrutar de la trama a partir del 11 de febrero.

Te puede interesar: ¿Jennifer López y Ben Affleck se separan? Estas son las razones

Maluma se ha destacado dentro de la industria a nivel nacional e internacional, gracias a su faceta como cantante de música urbana. Con canciones como Felices los 4, Cuatro babys, Hawái, Amigos con derechos, entre otras, el colombiano se ha posicionado como uno de los artistas más escuchados en todas las plataformas digitales.

Ahora, el reguetonero paisa quiso abrir su espectro como artista explorando una nueva faceta: la de actor, y lo hizo por todo lo alto, pues llegó nada más y nada menos que a Hollywood con la comedia romántica Marry Me, dirigida por Kat Coiro y protagonizada por él, Jennifer López y el reconocido actor Owen Wilson.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cásate conmigo habla de una historia de amor moderna sobre las celebridades, el matrimonio y las redes sociales. Recientemente, el paisa publicó en su cuenta de Instagram un breve adelanto de la cinta y dejó sorprendido a más de uno, pues se observan románticas y cariñosas escenas con su colega Jennifer López, pareja de Ben Affleck. Por lo visto, parece que ‘Papi Juancho’ y la diva del Bronx tuvieron muy buena química. En esos pequeños fragmentos que mostró Maluma, se observan besos, abrazos, coreografías, miradas coquetas, música, etc.

“Aún no puedo creer que mi primera vez actuando en una película sea al lado de @jlo y de Owen Wilson. Los sueños nunca son demasiado grandes para alguien valiente y luchador. ¡GRACIAS!”, escribió el cantante en la descripción de la publicación que ya cuenta con casi 2 millones de likes y miles de comentarios felicitándolo por ese logro. “Tú eres muy grande y nada te queda grande, te amo”, “no me sorprende que hayas logrado tanto, porque te lo mereces, que sigas triunfando así”, “ya quiero verte aunque posiblemente me dé un infarto”, “qué orgullo siento por ti”, “cuánta química entre los dos”.

Te puede interesar: JLo y Ben Affleck, Rosalía y Rauw Alejandro y otras parejas que nacieron en 2021