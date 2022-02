“Rata de dos patas... animal rastrero” ¿De Karol G para Anuel en su nueva canción?

Los rumores y la polémica que rodea el fin de la relación entre la cantante paisa Karol G y el puertorriqueño Anuel AA, sumado a su repentina nueva relación con la influencer y también cantante dominicana Yailin ‘La Más viral’, hace que el nombre de estos tres personajes continúe en boca de todos por los múltiples mensajes e indirectas que al parecer se han lanzado entre sí.

Actualmente Karol G, Anuel y Yailin protagonizan un controvertido y mediático trio romántico. Foto: instagram de los artistas

“ANDAS COMIENDOTE A OTRA”, KAROL G en MAMIII

A lo anterior, ahora se suma la letra de Mamiii, la nueva canción que Karol G acaba de lanzar en colaboración con la artista urbana de origen norteamericano Becky G. En esta pareciera haber varios estribillos, de gran calibre, dirigidos al exnovio de la paisa, según comentan varios de los seguidores de ‘la bichota’, a quienes les ha generado curiosidad líneas como: “Tu’ gana’ de volver murieron en el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo” y “Te veo en la’ rede’, no puedo creerlo, qué pena de ti, yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así”, asociando esta parte con lo viral que se ha vuelto la relación de Anuel y Yailin, quienes publican casi a diario videos y fotografías en sus respectivas redes sociales.

Becky G, KAROL G - MAMIII (Audio)

Sin embargo, la parte más fuerte de la letra interpretada por Karol G llega al final de la canción, con frases como: “Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú ere’ un cuero (¡cuero!)”, lo que para muchos es una indirecta puntual a esa relación, al referirse a una de las canciones más reconocidas de Yailin en su país, titulada ‘Cuero’. Luego continua con “Llorando estaba’ tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”, y finaliza con una frase igual de fuerte la cual mencionó en uno de sus más recientes conciertos y que decidió incluir en este tema para terminar su contundente intervención: “Que a veces no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico”. Escucha la canción y lee la letra completa aquí:

LETRA COMPLETA DE MAMIII

KAROL G:

Salud, mami Ah, jah, jah, ay

BECKY G:

Lo que no sirve que no estorbe

Te metiste autogol por torpe

Te quedó grande este torque

Ya no estoy pa’ que de mí te enamores, baby

BECKY G:

Sin Visa ni pasaporte

Mandé tu falso amor de vacaciones

KAROL G:

¡Pa’ la mierda y nunca vuelvas!

Qué todo se te devuelva, no

De lo que me hiciste, si no te acuerdas

CORO KAROL G:

No me vuelvas a llamar

Que hasta boté el celular

De lo tóxico que eres

Se volvió perjudicial

Lo que se va, se va

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres

No te quiero ver más (shh)

BECKY G:

Llegué pa’l party, saca la botella

La que te quería, no sé quién es ella

Te dejé el review, no te puse ni una estrella

Y te olvidé porque no dejaste huella

BECKY G:

Ya no miro pa’ trás, ni pa’ parquearme

Tengo a uno que está listo pa’ llevarme

El segundo está esperando en el hotel

Y el tercero lo conozco esta noche

BECKY G:

No me llames, que mi número cambié

Si quieres que te lo dé, llama 1-800-jódete

No sé si me escuchaste

No me llames, que mi número cambié

Si quieres que te lo dé, llama 1-800-jódete

CORO BECKY G:

No me vuelvas a llamar

Hasta boté el celular

De lo tóxico que eres

Se volvió perjudicial

Lo que se va, se va, ah-ah

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres

No te quiero ver más

KAROL G:

Ay, yo lo lamento

Tu’ gana’ de volver murieron en el intento

Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo

Quedaste bien porque lo mío ni cuento (Papi)

KAROL G:

Te veo en la’ rede’

No puedo creerlo, qué pena de ti

Yo que fui buena

Y tú qué gonorrea pagándome así (Ay, qué gonorrea)

KAROL G:

Rata de dos patas, lo dijo Paquita

Un animal rastrero

Que se come todo lo que se atraviesa

Diablo, tú ere’ un cuero (¡cuero!)

PARTE CONJUNTA:

No digas te quiero, mejor sé sincero

No digas te amo, porque eso fue en vano

KAROL G:

Llorando estaba’ tú y como no te salí

Andas comiéndote a otra

Pero estás pensando en mí (shh)

CORO CONJUNTO:

No me vuelvas a llamar

Hasta boté el celular

De lo tóxico que eres

Se volvió perjudicial

Lo que se va, se va, ah-ah

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres

No te quiero ver más

BECKY G:

Auh… Repítelo, mami

KAROL G:

Que a veces no te cambian por algo mejor

Y ni siquiera por algo más rico

BECKY G:

Karol G y Becky G

It’s the real G’s, baby

Ovy On The Drums

