Recordando a Freddie Mercury: se estrena documental

El próximo 24 de noviembre, se cumplirán 30 años del fallecimiento de Freddy Mercury, y como parte de los tributos que se rendirán al artista nacido en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946, BBC Two presentará un nuevo documental sobre el líder de Queen. Se trata de Freddie Mercury: The Final Act, un material, que según referencia Variety, mostrará la última etapa de vida del cantautor, y que incluirá los testimonios de sus amigos y de algunos de los grandes músicos que participaron en The Freddie Mercury Tribute Concert, el concierto en el que todos unieron su talento, en Wembley, para rendir homenaje al músico, que murió por bronconeumonía complicada por Sida, un día después de anunciar que padecía la enfermedad.

El documental tiene una duración de 90 minutos, y comienza en 1986, cuando la banda terminó Magic Tour, la gira de 26 conciertos que dio por Europa. En el reportaje audiovisual, se recogen declaraciones de Joe Elliot, el vocalista de Def Leppard, Roger Daltrey, voz líder de The Who, Gary Cherone, intérprete de Extreme (en The Freddie Mercury Tribute Concert cantó Hammer to Fall), y los de los cantantes ingleses Lisa Stanfield y Paul Young.

Testimonios de amistad y música

En este especial, se entrevistó también a Kashmira Bulsara, la hermana menor, a Anita Dobson, esposa de Brian May, al periodista David Wigg y a Peter Freestone, asistente personal del intérprete de éxitos como Bohemian Rhapsody y Don´t Stop Me Now. La creación de este homenaje estuvo llena de momentos emotivos entre los participantes, que llevan en la memoria y el corazón al ídolo desaparecido. “Freddie abrió su corazón y dio todo lo que tenía. Era un músico de principio a fin. Vivía por su música”, declaró May, amigo y compañero de Mercury, durante la grabación, en la que también participó Roger Taylor.

Para el director James Rogan, poder hacer esta película y tener acceso no solamente a los conciertos de Queen, sino a lo que sucedía tras escena, sobre todo en The Freddie Mercury Tribute Concert, fue un privilegio, que definió, además, como un viaje de maravilla hacia el final de la vida del ídolo musical.

Para los seguidores de la banda, hay Queen por partida doble, pues BBC Two también transmitirá Queen at the BBC, un especial con los mejores momentos de la banda.