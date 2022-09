Reina Isabel II: no tenía pase, ganó un Disco de Oro y otras curiosidades

La reina Isabel II ganó un Disco de Oro

Si bien la reina Isabel II no se destacó por sus aptitudes en el canto, alcanzó un logro que muchos cantantes desearían: Disco de oro, reconocimiento logrado por el álbum Party in the Palace, producción que recoge el concierto de su Jubileo de Oro, realizado en el 2002 en los jardines del palacio de Buckingham. Rod Stewart y Paul McCartney fueron algunos de los artistas que se presentaron. La parte amarga fue el recordado sencillo del tema God Save The Queen, de los Sex Pistols, que utilizó una foto modificada de la Reina en la portada. Aunque censurados y criticados, la canción fue todo un éxito y elevó a la banda a la categoría de rebeldes contra lo establecido.

La reina Isabel II visitó 150 países, pero no tenía pasaporte. Foto: Getty

SIN DOCUMENTOS

Visitó más de 150 países y en ninguno presentó su pasaporte. ¿La razón? Nunca tuvo uno. Estos documentos se expiden en nombre de la Reina, por lo que técnicamente no se lo podía expedir a sí misma. Esta misma explicación aplica para la licencia de conducción, así que la monarca, a pesar de manejar desde muy joven, tampoco tuvo este documento.

¿Cuáles eran sus lugares favoritos?

De todas las propiedades de la Corona británica y las personales, la Reina básicamente se movía entre las siguientes cuatro. La primera, aunque nunca fue su preferida, era el Palacio de Buckingham, ubicado en Londres, que es la residencia oficial y sede administrativa de los soberanos británicos desde 1837. Cuando comenzó la pandemia por el covid 19, la Reina y su marido decidieron dejarlo y establecerse en el Castillo de Windsor, situado a una hora de la capital. Este siempre fue su lugar favorito y estaba ligado a buenos recuerdos de niñez y juventud. El majestuoso Castillo de Balmoral en Escocia era su sitio favorito en los veranos, mientras que la casa de campo de Sandringham era donde solía pasar la Navidad.

