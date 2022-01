¿Ricardo Montaner le hizo firmar a la esposa de su hijo Ricky contrato prenupcial?

La familia, encabezada por Ricardo Montaner, es una de las más queridas en el mundo del espectáculo. Sus integrantes, incluidos los hijos mayores del intérprete de Me va a extrañar, Sara Escobar, esposa de Mau, y Camilo, cónyuge de Evaluna, han demostrado ser muy unidos.

Te puede interesar: Así fue el ‘regaño’ de Ricardo Montaner a Camilo por no usar zapatos

A pesar de tener una gran relación, parecer ser que el mayor del clan Montaner quiere cuidar el patrimonio de sus hijos. Este fin de semana, Ricky Montaner dio el ‘sí acepto’ frente al altar con la actriz e influencer argentina Stefania Roitman, con quien llevaba varios años de relación. Según la periodista Maite Peñoñori, el padre de Evaluna le hizo firmar a la novia, inicialmente, un contrato de confidencialidad para que ningún detalle de la boda fuera filtrado ante la prensa. “Le hicieron firmar un contrato de confidencialidad hasta al proveedor más chiquito para que no se filtre nada a la prensa. Pero no sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, aseguró la panelista de Intrusos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entretanto, se dice en redes sociales que, además, Ricardo Montaner también le hizo firmar una serie de documentos a la también modelo, entre ellos, al parecer, algunas cláusulas que tendrían que ver con la fortuna de Ricky.

Ricky y Stefi se casaron el pasado 8 de enero en Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires, Argentina, acompañados de sus familiares y amigos, entre ellos, Sebastián Yatra y Manuel Turizo. En redes sociales ya han circulado varias fotos y algunos momentos de la celebración que contó con más de 300 invitados.