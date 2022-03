Ricardo Montaner y más artistas reaccionan a canción de Residente contra J Balvin

En las últimas horas, Residente y J Balvin se convirtieron en tendencia nuevamente, luego de que el exintegrante de Calle 13 estrenara su tema BZRP Music Sessions #49. Con esa canción, el puertorriqueño le lanzó fuertes comentarios en contra del colombiano, con quien ya ha tenido varias diferencias desde hace un tiempo.

Te puede interesar: “Eres como un desayuno vegano”: canción de Residente a J Balvin

Residente, exintegrante de Calle 13, estrenó la canción BZRP Music Sessions #49, con la que arremetió fuertemente contra el colombiano J Balvin. Foto: Instagram

Por frases como “pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental”, René Perez está en el ojo del huracán a nivel mundial, pues aunque algunos están a su favor, otros criticaron la forma en como se expresó de su colega.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así reaccionaron varios famosos a polémica entre Residente y J Balvin

Debido a la controversia generada, millones de usuarios en redes sociales y varios artistas nacionales e internacionales ya se han referido al tema. Por ejemplo, Ricardo Montaner catalogó el enfrentamiento como “una masacre innecesaria”, y lamentó lo sucedido con los dos artistas. “He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió en su perfil de Twitter.

El papá de Evaluna procuró no tomar ninguna posición a favor o en contra de ninguno de los dos cantantes. No obstante, aprovechó para hacerle un llamado a sus colegas para que traten de reconciliarse. “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores…Yo no sé de reguetón ni de rimar señores, yo sólo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota ,al cartonero pobre. El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”.

Finalmente, aclaró que aunque no le corresponde a él hacer esa invitación, sí insistió para que olviden las rencillas que tienen entre sí. “Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… los quiero, Ricardo”.

Te puede interesar: ¿Pelea o publicidad? lo que habría tras rifirrafe de J Balvin y Residente

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Por su parte, el presentador Hernán Orjuela, aunque no es músico, sí aprovechó para dar su punto de vista. “Me parece humillante y ofensiva la canción en rap que hace @Residente en contra de @JBalvin y su familia. La música es para crear amor y no odios. Es un arte, no una guerra. Y más en estos tiempos”.

Alejandro Sanz realizó un post en Twitter bastante irónico, al parecer, refiriéndose al tema. “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”.