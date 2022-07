Ricky Martin: ¿un familiar lo acusó de violencia doméstica?

Los últimos días, Ricky Martin ha batallado con varios asuntos legales, pero su equipo se ha encargado de aclararlo.

Hace unos días, la policía de Puerto Rico anunció que se encontraba procesando una orden de protección emitida contra Ricky Martin por una denuncia de violencia doméstica.

Aunque no se conoce a la supuesta víctima, el periódico puertorriqueño El Vocero, aseguró que la orden habla de una relación de siete meses durante ambas partes quienes se separaron hace dos. Sin embargo, a muchos de sus seguidores no les dan las cuentas, pues el cantante está casado desde 2017 con el artista sirio Jwan Yosef , con quien tiene cuatro hijos, Lucía, Valentino, Matteo y Renn.

Lo último que se conoce, y según el hermano de Ricky Martin, Eric Martin ; un sobrino del cantante podría ser la persona que demandó al artista.

Vamos a poner todo esto en contexto. Para que la prensa no siga haciendo ceniza del árbol caido. Posted by Eric Martin Ifbb on Sunday, July 3, 2022

Equipo Legal de Ricky Martín niega las acusaciones

Mientras la denuncia asegura que el cantante llama con frecuencia a la víctima y hasta ha merodeado su residencia; el equipo legal del puertorriqueño anuncia lo contrario.

Este fin de semana la firma Perfect Partners, que representa legalmente a Ricky Martin, aseguró que “las alegaciones en su contra, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas”. “Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado”, dice el comunicado emitido por el grupo legal.

Fue un pronunciamiento del hermano de Ricky, Eric Martin, lo que sorprendió aún más. Pues en su cuenta de Facebook el hombre asegura que se sospecha de un sobrino del cantante como demandante. “Que él tenga problemas mentales son otros veinte pesos… hemos estado luchando toda la vida por eso”, dijo Eric Martin.

“Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”, es el mensaje de Eric al sobrino del que habla, y además aprovechó para defender a su hermano y su presunta inocencia.

Ricky Martin es demandado por 3 millones de dólares

Como si fuera poco, el cantante ahora también atraviesa otra batalla legal con su exmánager Rebecca Druker.

En una demanda instaurada en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles, por más de 3 millones de dólares, se asegura que Ricky Martin no habría pagado varias comisiones a quien era su mánager y hasta fue salvado por la mujer en varias ocasiones.

“Martin se negó total y maliciosamente a pagar a Rebecca los millones de dólares en comisiones que le debe según su contrato de gestión. Con Rebecca a su lado, Martin ganó millones de dólares y, por lo tanto, le debe comisiones sustanciales” dice el escrito legal, que también asegura el ambiente tóxico y de caos en el que supuestamente vivía Ricky Martin, su abuso de sustancias y evasión de impuestos.

Por su parte, ni el cantante ni su equipo legal se ha pronunciado sobre este proceso legal, que compromete a Ricky Martin y su exmánager Rebecca Druker, quien trabajó con el artista por primera vez desde 2014 al 2018, y regresó entre 2020 y el 2022.