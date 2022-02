¡Rihanna embarazada y en problemas! ahora puso furioso a Drake

Rihanna junto a su novio A$AP Rocky Foto: Grosby Group

Rihanna se ha convertido en noticia por lucir orgullosa su avanzado estado de embarazo. La cantante, que figura como la más rica del mundo, será madre en poco menos de cinco meses junto a su novio A$AP Rocky, con quien se paseó por Nueva York con su barriguita. Adicionalmente, hace pocas horas compartió una foto en la que deja ver su estado. Sin embargo, al parecer no todos están felices. Varios medios estadounidenses están registrando que al cantante Drake no le cayó muy bien la noticias, al contrario, se molestó y lo demostró.

La historia de Rihanna y Drake

La historia de Rihanna y Drake data de hace unos 16 años. La pareja se conoció en el 2005 en Toronto, Canadá, cuando ella filmaba el video de su tema Pon De Replay. Solo hasta el 2009 empezaron los medios a verlos muy cercanos y se dice que tuvieron su primera cita. Drake se referiría a esa primera salida en su canción Fireworks. No obstante, Rihanna nunca confirmó que hubiera algo más allá de una amistad. Él por su parte, sí dejó ver que había bastante cercanía entre ellos. Luego hicieron varias colaboraciones juntos, una de ellas la canción What´s my name, que se convirtió en un éxito. Así mismo, realizaron varios videos juntos y siempre se les veían muy cerca y con cierta química.

Rihanna - What's My Name? (Official Music Video) ft. Drake

En el 2011 actuaron juntos en vivo durante la noche de Los Grammy y de nuevo, se habló de un inminente romance, que ella una vez más no confirmó. En el 2012 vino una nueva colaboración musical. Ese mismo año Drake cometería lo que algunos denominaron una “metida de pata” al insinuar en su canción No Lie que Rihanna solo le interesaba por una noche. A partir de ahí la relación se resquebrajó y no volvió a ser la misma. A pesar de ello, volvieron a compartir escenario en el Coachella e hicieron la colaboración de Work, un gran éxito.

A pesar de que ninguno de los dos hablaba de romance, se siguió hablando al respecto, tanto que en alguna oportunidad se llegó a asegurar que Drake había viajado a Londres, para estar cerca de Rihanna. Pero en los Premios MTV VMas se daría el rompimiento definitivo de la pareja a todo nivel, luego de que él le declaró su amor en mitad de la ceremonia diciendo: “Ella es alguien de quien he estado enamorado desde que tenía 22 años”.

Después de aquella declaración Rihanna dijo a Vogue que la amistad con Drake había terminado. “No somos amigos, pero tampoco enemigos” fueron sus palabras.

Ahora que Rihanna tendrá su primer bebé se vuelve a recordar a esta pareja que musicalmente fue muy exitosa y personalmente dio de qué hablar. Se especula que Drake evidenciaría que no la ha olvidado y al enterarse del nuevo estado, habría estallado en furia y la habría dejado de seguir en redes, así como también al rapero A$AO Rocky.