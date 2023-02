Roberto Manrique celebró 8 años con su novio: conoce a Oliver Ranft

El pasado martes 14 de febrero, se celebró el Día de San Valentín. Miles de parejas alrededor del mundo aprovecharon la fecha para presumir su amor a través de las redes sociales. El actor Roberto Manrique no quiso ser la excepción, además porque ese día estaba de aniversario con su novio, el estratega político Oliver Ranft, con quien cumplió 8 años desde que comenzó su historia de amor.

Al principio de su relación, tomaron la decisión de llevarla lejos de la opinión pública. En agosto del 2021, el actor y compañero de set de Carmen Villalobos en Sin senos sí hay paraíso, quiso contarlo a través de sus redes sociales.

¿Cómo conoció Roberto Manrique a su novio Oliver Ranft?

En entrevista con People en Español, Oliver contó cómo se conocieron. “Cuando trabajaba en las Naciones Unidas, tuve que asistir a la Cumbre Internacional del Medio Ambiente en la ciudad de Guayaquil, y uno de los exponentes era Roberto. Me interesó mucho el tema de su ponencia. La charla fue sumamente interesante y daba una perspectiva tan diferente, tenía una visión de esparcir alegría, subir el ánimo a las víctimas de violencia que huyen de sus países y se convierten en refugiados en otros territorios. Su bondad y entrega me dejaron muy conmovido… Con Roberto no paramos de crecer como individuos y pareja, eso me enamora todos los días”, relató. Tres años después de ese día, se dieron una oportunidad en el amor.

¿Quién es Oliver Ranft, novio de Roberto Manrique?

La pareja tiene muchas cosas en común. Al igual que el actor, Oliver también es ecuatoriano y comparte su interés por el medio ambiente. Además, una de las cosas que más disfrutan hacer juntos es viajar y realizar labor social con algunas fundaciones con fines benéficos, en su país natal.

De acuerdo con su perfil de Instagram donde tiene 41 mil seguidores, el novio de Roberto Manrique también es un experto en Filantropía y altruismo efectivo. La pareja no duda en presumir su amor en las redes sociales donde publican constantes fotos y videos juntos.