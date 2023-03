Ruptura de Piqué y Shakira se habría contado al revés, según amigo del futbolista

La sonada separación entre Shakira y Piqué aún sigue acaparando los focos mediáticos. Cada día, de conocen más detalles de la relación de la expareja. En esta ocasión, el periodista Jordi Basté dio algunas declaraciones que dejó sorprendido a más de uno.

¿Se conoce otra versión?

En entrevista con el programa TVE-Catalunya, le preguntaron al hombre si se consideraba team Shakira o team Piqué, a lo que él respondió: “Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué”. Además, recordó un momento curioso que vivió con la colombiana.

“Una cosa que me di cuenta, una tontería... ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado para ellos, he coincidido con los dos, quizá tres o cuatro veces”, aseguró.

Después de enterarse de la infidelidad, Shakira habría hecho una petición a Gerard Piqué para arreglar su relación, pero él se negó. Foto: Instagram

De igual modo, se refirió a la separación entre la cantante y el exfutbolsita. Según Basté, aún no se ha contado toda la versión de la historia y no se puede asegurar nada, hasta que se sepa toda la verdad.

“En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque a la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, aseguró.

Sus declaraciones generó controversia entre sus seguidores, porque mientras la mayoría de los fanáticos se solidarizan con Shakira por la infidelidad de Piqué con Clara Chía, hay quienes apoyan al futbolista y aseguran que debería contar su versión de la historia.

