Sara Corrales sobre la cancelación de su matrimonio: “no me engancho ni sufro”

La vida sentimental de la actriz Sara Corrales ha sido uno de los temas de mayor interés entre sus seguidores. Tiene 36 años y es considerada una de las mujeres más hermosas del país.

Te puede interesar: Sara Corrales responde a preguntas sobre su orientación sexual

En cuanto a su vida privada, la antioqueña ha preferido ser muy discreta, al menos en redes sociales. No obstante, a principios de este año sorprendió a sus fanáticos al anunciar su compromiso con el mexicano Rafael Gutiérrez, con quien llevaba, aparentemente, más de un año de relación.

Vea también: Luisa Fernanda W compartió la ecografía de Domenic. Así es su segundo hijo

Se conocieron en el país azteca, donde reside la actriz hace ya un bien tiempo por temas laborales. Pocas veces, Corrales se refirió a su noviazgo. De hecho, en sus redes sociales no publicaba muchas fotos con él.

La imagen con el anillo de compromiso generó miles de comentarios entre los usuarios de internet, quienes, en su mayoría, la felicitaron y le desearon muchos éxitos en esa nueva etapa que estaba próxima a comenzar. Su felicidad era evidente. No obstante, al poco tiempo se conoció que ya no estaban juntos. Su compromiso había sido cancelado, pese a que los preparativos ya estaban bastante avanzados. Incluso, se llegó a decir que ya tenía listo el vestido y que la boda por lo civil sería en agosto.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Es una cosita deliciosa mexicana”, así describió la actriz a su pareja por medio de una foto que publicó en sus historias de Instagram. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué dijo Sara Corrales sobre su ruptura con Rafael Gutiérrez?

Hasta hace unos días, la actriz de Vecinos no se había pronunciado al respecto. Después de guardar silencio, decidió revelar algunos detalles de lo que sucedió. En diálogo con TvyNovelas, dijo: “estoy tranquila y muy segura de la decisión que tomé. Cuando una hace las cosas desde el corazón, sin rabia, sin odio y simplemente sueltas, las cosas fluyen”. La pareja había viajado a Europa a disfrutar de unas románticas vacaciones y se mostraban muy enamorados.

¿Por qué Sara Corrales canceló su matrimonio?

En la misma entrevista, Sara aseguró estar muy feliz, pues la decisión la tomó por motivos personales y que esa etapa ya la dejó atrás. “Finalmente decidí no casarme por temas personales. Fue una etapa que quedó atrás, pero ahora estoy feliz empezando un ciclo nuevo. Justo en una conversación que tenía hace poco decía que no quiero un hombre bueno, porque lo que es bueno para ti, no es bueno para otra persona”, afirmó.

Aunque reconoció que no fue un momento fácil, no descarta la posibilidad de volverse a enamorar, casarse y tener hijos. “Hoy pienso que no me gustaría ser madre soltera; creo en la familia, en un hogar, en un hombre que esté ahí para apoyarme y para disfrutar conmigo lo que construyamos. Si llega, bien, si no, estoy completamente feliz”.

Te puede interesar: “Había acuerdo de confidencialidad”: JLo no le gustó video filtrado de su boda

Finalmente, Corrales afirmó que cuando no es feliz, prefiere dejar a un lado la cosas y enfocarse en su paz y tranquilidad. “Creo que el universo te va mandando cosas y vas eligiendo, si a mí algo no me hace feliz ¡Adiós!, no me engancho ni sufro. Llevo años trabajando en mí y en esa fortaleza para tener paz”.