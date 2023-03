Sara Uribe habló sobre Fredy Guarín: “No quiero regresar a la vida que tenía”

Por primera vez, después de muchos años lejos de la televisión, Sara Uribe ofreció una entrevista donde recordó y reveló detalles de su vida privada. Hasta hace apenas unos meses, la paisa de 32 años volvió a aparecer en las pantallas al participar en el reality de RCN Survivor, la isla de los famosos. Sus seguidores también la recuerdan por ganar la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele en 2012.

En el 2018, la presentadora y modelo nacida en Medellín fue foco de críticas por hacer oficial su polémica relación con el futbolista colombiano Fredy Guarín. Luego de afianzar su relación, se trasladaron a China y Brasil por compromisos laborales del jugador, en enero del 2019 tuvieron su primer hijo, Jacobo, pero en el 2020 anunciaron su separación y Sara regresó a Colombia.

Fredy Guarín y Sara Uribe Foto: archivo vea

Así reaccionó Sara Uribe cuando le preguntaron por Fredy Guarín

La modelo habló durante casi una hora con Dimelo King y no pudieron evitar el tema del padre de su hijo. Sobre el boyacense de 36 años recordaron cuando Sara dejó su carrera para viajar con él hasta otro continente. “Yo, la mamá de las ridículas, porque me enamoré, me fui, renuncié a absolutamente todo y adiós”, afirmó. Cuando el entrevistador le preguntó sobre detalles de su conquista, ella reaccionó con el humor que la caracteriza. “¿Vamos a hablar de Fredy? No pues si quiere me pone la canción de Shakira y Karol G, ¿Por qué no lo llama a él?”, contó.

Luego de bromear, la paisa recordó cuando vivió sola en China y planeó, muy segura, su primogénito con el futbolista. “Fue muy complicado vivir allá porque yo llegué y tenía un país entero odiándome, porque la historia es como la cuentan y cada uno tiene su historia, llegué a China y dijimos que íbamos a tener un hijo, fue súper planeado, pensé que me demoraba pero a los veinte días de estar allá ya estaba embarazada, ese sí metió el gol como era. Yo dejé de ser presentadora, periodista, pero me disfruté cada momento, yo pasé muy bueno, él viajaba mucho, pero yo me hacía el ambiente”, reveló.

En la misma charla, Sara Uribe también dio detalles de cómo se relaciona actualmente con su expareja. “Yo solo quiero que a él le vaya bien en su vida porque es el papá de mi hijo, no somos panas, solo es una relación de ‘hola, cómo está Jacobo’ y ya, no me interesa tener otro tipo de relación con él, yo corté por lo sano, pero yo no quiero regresar a la vida que tenía, yo estoy feliz en la vida que tengo ahora”, aseguró.