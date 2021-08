Scarlett Johansson, mamá por segunda vez: el embarazo más rápido

¨Ok Ok, ya tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo. Lo amamos mucho¨, publicó Colin Jost en su Instagram. Así, el actor, comediante y guionista, le informó a sus seguidores y a los de su esposa, la actriz Scarlett Johansson, que se habían convertido en padres, y además reveló el nombre de su pequeño. Cosmo es el primer hijo de Colin, y el segundo de Scarlett, quien ya es madre de Dorothy Rose, de 7 años, fruto de su relación con Romain Dauriac.

La protagonista de Los vengadores, de 36 años, y el guionista, de 39, se han caracterizado por su extrema privacidad, así que de parte de la pareja nunca hubo una confirmación de su estado. Los rumores comenzaron en junio, pero se avivaron en julio, cuando la actriz se ausentó de varios actos que tenían que ver con el lanzamiento de Black Widow, cinta en la que no sólo actúa, sino que produce. Luego, según E! News, una fuente reveló que a Just se le ´salió´ durante un show de comedia en Connecticut, que la actriz iba a ser madre, y que la noticia los tenía muy felices. ¨Vamos a tener un bebé, es muy emocionante¨, manifestó en el escenario. Después de la ´filtración familiar´, no tuvieron más remedio que confirmar las sospechas de los medios, pero sólo en cuestión de días el anunció cambió, y Jost, contó que su primogénito ya había nacido.

Amor privado

Scarlet y Colin se conocen des 2010, cuando ella participó en Saturday Night Live, programa de él que es anfitrión. Años después, en 2017, iniciaron su romance. La pareja se comprometió en mayo de 2019, y contrajo matrimonio en octubre de 2020, en Palisades, Nueva York. La ceremonia fue como ellos, muy privada. comprometieron en 2019, y un año después contrajeron matrimonio.