Se acabó el matrimonio de Jason Momoa, de ´Game of Thrones´

Jason Momoa y Lisa Bonet protagonizaron una de las historias de amor más románticas de Hollywood, pero ahora sorprenden al mundo entero con la noticia de su separación. El actor, que personificó a Khal Drogo en Game of Thrones y le dio vida a Aquaman, le dio la noticia a sus seguidores por medio de un mensaje en Instagram. “Todos hemos sentido la presión de estos tiempos de transformación…Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción…que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo…Compartimos nuestras noticias familiares de que dejaremos de estar casados”. El actor afirmó que compartía la decisión tomada con su esposa, la actriz Lisa Bonet, porque eran fieles a sus principios de honestidad y dignidad. Sin otras razones, el intérprete reafirmó sus sentimientos. “El amor entre nosotros continúa evolucionando, pero nos liberamos el uno del otro para ser quienes estamos aprendiendo a convertirnos. Nuestra inquebrantable devoción hacia nuestros hijos es sagrada”.

El amor que siempre soñó

El actor se había enamorado de ella desde niño, y así lo contó hace varios años en The Late Late Show, de James Corden. " Desde que tenía como 8 años y la vi en la televisión, pensé: ´Mami, quiero esa´”. Tiempo después, una noche en un club de jazz, su sueño se hizo realidad. “Estábamos en el mismo lugar y en el mismo momento. Me di la vuelta y allí estaba ella. ´Soy Lisa´, dijo. Me di la vuelta hacia mi amigo e hice como que gritaba. Era como si tuviera fuegos artificiales dentro”. Ese día fueron a cenar, y comenzó entre ellos una historia de amor que duró 16 años. Lisa, quien es conocida, entre otros trabajos, como Denisse, la hija del doctor Huxtable en The Cosby Show, había estado casada con Lenny Kravitz y tenía una hija con él, Zoe, a quien Momoa ayudó a criar. La pareja tuvo dos hijos, Lola Lolani, en el 2007, y Nakoa-Wolf, en el 2008. En 2017 decidieron casarse, en una ceremonia en Topanga, California.