¡Se creció la familia Montaner! Mau y su esposa Sara se convertirán en padres

La familia Montaner está que no se cambia por nadie. La llegada de Índigo cambió por completo las vidas no solo de Camilo y Evaluna, los nuevos padres, sino de Ricardo Montaner, su esposa y sus otros hijos.

Aunque no es el primer nieto que el mayor del clan tiene, sí aseguró que al ser de Evaluna, su única hija mujer y la menor de todos, sí hace que sea mucho más especial la conexión, y así lo ha dejado en evidencia en redes sociales y en las diferentes entrevistas que ha brindado en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Mau Montaner y su esposa Sara Escobar serán padres por primera vez

Sin embargo, la felicidad continúa para toda la familia que sigue creciendo en este 2022. Mau Montaner, otro de los hijos del intérprete de La gloria de Dios, confirmó que su esposa Sara Escobar está embarazada. En la publicación que realizaron en su cuenta de Instagram, revelaron incluso, el nombre y sexo del bebé. “Apolo”, escribieron en el post que ya cuenta con más de 530 mil likes.

En el clip se observa una animación de fotografías con varios momentos especiales del embarazo de la modelo colombiana. Mau Montaner aparece sorprendido cuando se entera que se convertirá en padre, también se deja ver besando la barriguita de su esposa, e incluso, se observa algunas fotos con comida, que, al parecer, serían algunos antojos que Sara ha experimentado. Por el texto que escribieron en el post, se confirma que el bebé se llamará Apolo y que será un niño.

Así las cosas, Apolo sería el sexto nieto de Ricardo Montaner y el segundo de su matrimonio con Marlene Rodríguez. Mau y Sara llevan casi 4 años desde que unieron sus vidas ante Dios. Por supuesto, los buenos deseos por parte de los fanáticos de la familia Montaner no se hicieron esperar. “No no no noooo me desmayé ya Apolo te esperaremos con todo el amor del universo”, “felicidades a ambos”, “qué belleza, felicitaciones”, “mejores papás no podrá tener Apolo”, “no puedo con tanto amor y felicidad”.

Por su parte, Ricardo Montaner escribió: “Dios amado… mi nietito #Apolo viene en camino … aquí estoy para recibirte… Los amo”. Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo y madre de Mau, también expresó su felicidad: “Mis hijos ¡Qué felicidad! Los amo inmenso a los 3. Dios es bueno siempre. Ufff”. Evaluna reapareció tras varias semanas de haber dado a luz y por supuesto, no podía dejar de escribir su mensaje. “PRIMIIIIII”, escribió junto a unos emoticones llorando.