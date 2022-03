¡Se llegó el día! Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a Día’, y Sofía Gómez se casan

Juan Diego Vanegas es considerado uno de los hombres más sexis del país. Además, se ha destacado por su participación como chef en algunos programas de televisión. Actualmente, hace parte de Día a Día, el matutino del canal Caracol, junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero.

Te puede interesar: VIDEO: así le propuso matrimonio Diego Camargo a Laura Acuña

Fue ahí, donde el chef conoció a la que hoy es su prometida, Sofía Gómez, una apneista que ha dejado en alto el nombre del país en todos los rincones del mundo. En entrevista con AutoStar Tv, Vanegas habló de su historia de amor y reveló algunos detalles de su boda.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuándo se casan Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez?

El año pasado, el reconocido chef y la apneista confirmaron su compromiso. Según contó, al principio Sofía lo hizo “sufrir” pues ella no le demostraba mucho interés, mientras él intentaba cortejarla. “Nos conocimos en Día a Dia, ella fue invitada al programa y lo mejor que me haya pasado en la vida es que Sofía haya ido a ese programa…yo le importaba un cu** a Sofía…Yo me imagino que ella decía ‘este pendejo qué se cree cayéndome’ y ella me lo dijo en algún momento ‘me pareció que eras un bobo ahí que por decirme que saliéramos a comer”, contó Juan Diego en charla con el mencionado canal de entrevistas.

Según confirmó el chef, su boda será mañana sábado, 19 de marzo. De acuerdo a lo que explicó, será una reunión pequeña en la casa de campo de uno de sus familiares ubicada a las afueras de Bogotá y contará con pocos invitados. “No somos muy fiesteros ni Sofía ni yo, entonces va a empezar a las 11 de la mañana, será de día, vamos a comer hamburguesas obviamente, no nos vamos a complicar con el tema, hamburguesita, familia, buena música, buena compañía y ya”.

Juan Diego y Sofía han preferido mantener su relación en privado. En sus redes sociales no han publicado muchas imágenes juntos, pero cuando lo hacen, despiertan la emoción de sus fanáticos.

Te puede interesar: VIDEO: entre lágrimas, el humorista Hassam confirmó que se separó de su esposa