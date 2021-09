Se me arruga el alma: Carolina Cruz habló del estado de salud de su hijo Salvador

Desde que nació Salvador, la presentadora Carolina Cruz, pareja del actor Lincoln Palomeque, ha documentado a través de sus redes sociales cómo ha avanzado el estado de salud del pequeño, que nació con tortícolis gestacional, por lo que ha tenido que someterse a varias terapias.

Según ha contado la también modelo, el proceso no ha sido fácil. Sin embargo, con mucho amor han hecho todo lo posible para que Salvador tenga una excelente recuperación. De hecho, recientemente la presentadora de Día a Día anunció que su hijo ya superó dicha enfermedad. “Un mes después con lágrimas en mis ojos de dicha y felicidad, puedo decir que me hijo está muy bien, está sano, está perfecto en el nombre de DIOS”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se observa llorando con el niño en sus brazos.

Entre otras cosas, agradeció a todos los que han estado pendientes todos estos meses del estado de salud de Salvador, e incluso, aseguró que ahora ayudará a muchos niños y familias que están pasando por una situación similar: “Se me arruga el alma y el corazón al ver diariamente familias y niños que no corren con la misma suerte, hay tanto por cambiar en el sistema de salud de este país y vamos a empezar a poner un granito por eso. #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS tratará de ayudar en lo que más pueda a niños y familias que merecen una buena atención, así DEBERÍA SER PARA TODOS, sin importar estrato social, la vida de todos es igual de valiosa, una no vale más que otra. No va a ser fácil, pero tampoco imposible” expresó a través de la misma publicación.

Para lograr ese sueño, Carolina Cruz afirmó que pronto comenzarán a abrir las convocatorias para recibir todo tipo de donaciones para poder brindarles una mejor calidad de vida a todos esos niños que lo están necesitando en este momento.