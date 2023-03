Sebastian Lletget: quién es, qué hace y por qué le fue infiel a Becky G

El nombre de Sebastian Lletget volvió a ser tendencia y no por pedirle la mano a su novia Becky G. Esta vez, la pareja encabeza los titulares de la prensa internacional por atravesar, aparentemente, una crisis en su compromiso de solo tres meses. Una supuesta infidelidad de Lletget hacia la cantante sería la razón por la que la pareja estaría distanciada.

Apenas hasta ayer, Sebastian rompió el silencio y confirmó los rumores pidiéndole, públicamente, perdón a la cantante de 26 años. “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces. He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación. Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados”, confesó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Según rumores, Becky G y Sebastian Lletget estarían en crisis por la supuesta infidelidad del futbolista. Foto: Instagram

¿Quién es Sebastian Lletget?

El futbolista nació en Estados Unidos, pero es hijo de padres argentinos, por lo que actualmente cuenta con ambas nacionalidades, además de hablar a la perfección ambos idiomas. Desde muy joven supo que se dedicaría al deporte, dentro de su trayectoria están equipos como Sporting Santa Clara de Silicon Valley, West Ham United de Inglaterra, LA Galaxy y F. C. Dallas. Uno de sus contratos más importantes se dio cuando fue fichado por la selección de Estados Unidos, donde juega desde enero del 2017.

¿Cuántos años tiene Sebastian Lletget?

El actual prometido de Becky G nació en San Francisco, California el 3 de septiembre de 1992. El futbolista tiene 30 años y le lleva cinco años de más a la artista a quien le pidió la mano el pasado diciembre en un lugar que tiene un significado personal para ambos.

¿Cómo fue la infidelidad de Sebastian Lletget a Becky G?

Desde la semana pasada, la relación de casi siete años entre Sebastian Lletget y Becky G es tendencia por una supuesta infidelidad que denunció una usuaria de Instagram. La persona anónima aseguraba que tenía pruebas que confirmarían la infidelidad del futbolista a su futura esposa. El supuesto engaño habría ocurrido en febrero de este año en una discoteca de Madrid, solo dos meses después de haberle pedido la mano a la cantante de 26 años.

La usuaria aseguraba tener pruebas, videos y fotos explícitas, que prefería tener en reserva hasta que la artista se contactara personalmente con ella. Al tiempo, la cuenta fue eliminada, pero con el pronunciamiento de Sebastian más de un internauta interpretó que podría ser realidad y no un rumor, especialmente cuando hace unas horas Becky G asistió a un evento sin su anillo de compromiso.