Sebastián Martínez reveló por qué Kathy Sáenz no volverá a actuar

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez se conocieron cuando protagonizaron Juegos prohibidos, hace 15 años. Desde entonces, han sido catalogados como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

Además, en sus carreras profesionales, ambos han sido reconocidos como dos de los actores más queridos y talentosos del país. Sebastián fue parte de importantes proyectos como La viuda de la mafia, Rosario Tijeras, La pola, El estilista, La ley del corazón, Pa quererte, Enfermeras, entre otras. Actualmente, es protagonista de Hasta que la plata nos separe.

Kathy, por su parte, participó en producciones como Pura sangre, Pobre Pablo, Un sueño llamado salsa, Las santísimas, Mujeres asesinas, La gloria de Lucho, entre otras. No obstante, y pese a llevar una carrera brillante, la actriz decidió dar un paso al costado y no volver a la pantalla chica.

¿Por qué Kathy Sáenz no volverá a la televisión?

A través de sus redes sociales, el actor confirmó que su esposa Kathy Sáenz no volverá a actuar. “Ayer me pusieron en las pregunticas que si Kathy iba a volver a actuar, y digo yo que no. Me preguntaron por qué, porque es una gran actriz”, comenzó diciendo el actor que le da vida actualmente a Rafael Méndez.

Enseguida, aclaró que pese a que Kathy es una excelente actriz, en este momento está dedicada a otros proyectos que la tienen gran parte del tiempo ocupada. “Es una gran actriz, estamos de acuerdo. Pero el trabajo de la actuación, es muy difícil, es un trabajo pesado y Kathy ya llevaba muchos años actuando. Kathy ha encontrado una gran motivación en su emprendimiento, algo que la motiva y que la llena profundamente, y que además está ayudando a los demás. Está ocupando el 100% de su tiempo, de su corazón y de su alma y lo está haciendo divino, entonces es por esa razón”.

Por ahora, Kathy no se ha manifestado al respecto, pero en sus redes sociales ha dejado en evidencia su compromiso no solo con su empresa, sino también con su esposo y sus hijos.