Sebastián Vega insinúa el fin de su matrimonio y asusta a sus famosos amigos.

Sebastián Vega, mejor conocido como ‘El Baby’, asustó a toda su comunidad de seguidores, incluidos a varios de sus famosos amigos al hacer un repentino anuncio por medio de sus redes sociales. Luego de 4 años de matrimonio con la productora Valentina Ochoa insinuó el fin de su relación por medio de una publicación con textos sobre rojo y foto a blanco y negro que decía: “Como ya toda decisión personal se vuelve publica, pues me ahorro el ir y venir de chismes y demás. Con Valentina Ochoa (La Mona) logramos hasta hoy 4 años de feliz y amoroso matrimonio gracias a Dios y a la vida”, inició el actor de ‘A mano limpia’ manifestando lo que para él es el fin de un ciclo y el inicio de una nueva etapa. “Pero como todo en la vida del ser humano es de ciclos, hubo uno que llego a su fin. Desde mañana dejaré entrar a mi vida a otro ser, otra persona que se dedicará más y más”, finalizó en la primera imagen, dejando a todos alarmados.

De inmediato su comunidad estalló y comenzó a dejar mensajes entre los que se incluían algunos de famosos amigos como Pipe Bueno “Casi me infarto perro” y Maleja Restrepo “Yo también lo pondría a llorar”, así como los de miles de seguidores que escribieron “Casi me infarto”, “Me asusté” y “Casi muero”. En la segunda imagen de la publicación el artista escribió: “Ahora uno de mis objetivos, será esa meta que tanto he anhelado y es dedicarme a algo para mí, dejare atrás esa vida de solo trabajo y perseguir la búsqueda de lo material y me enfocaré en mí. Ahora madrugaré a entrenar y dejaré que el ejercicio sea parte de mi vida”, sugiriendo una nueva etapa al dejar atrás al viejo Sebastián para asumir un nuevo reto que finalmente esclareció con la tercera imagen dedicada a su esposa. “Hemos logrado todo en equipo y sé que esta no será la excepción… ¿Lista para el reto? PD: ¿No habrás pensado que me iba a separar de ti? Eso no pasará jamás. Te amo”, jugándole así una pesada broma a Valentina, quien de inmediato le respondió con otro curioso y contundente mensaje: “Tan charrito, le voy a sacar esos cuadritos a punta de chancleta para que aprenda”.

